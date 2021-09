Citytech 2021: ecco la mobilità del futuro a CityLife

Milano, 8 settembre 2021 – È tutto pronto per l’ottava edizione di Citytech, l’innovativo appuntamento nazionale sulla mobilità, che si svolgerà il 23 e 24 settembre a CityLife (Piazza Tre Torri).

L’edizione 2021 di Citytech, promossa dal Comune di Milano, affronterà il delicato tema dei grandi cambiamenti economici e sociali dovuti al Covid, dove la mobilità continua a giocare un ruolo da protagonista di un’evoluzione inattesa e rapida come mai in passato.

Sicurezza (sia in termini di percezione che di educazione), sviluppo di innovativi modelli di business, sostenibilità e transizione verso l’elettrico sono i temi principali attorno ai quali si svilupperanno i convegni che si terranno nella Sala Maestoso del Cinema Anteo di CityLife: giovedì 23 «L’evoluzione della città» (ore 10.00 – 13.30) e «L’evoluzione del trasporto locale» (ore 14.30 – 18.30) e venerdì 24 «L’evoluzione della mobilità individuale» (ore 9.30 – 13.00).

Un programma studiato sulle tematiche più innovative del momento darà la possibilità ai partecipanti di incontrare i maggiori rappresentanti dei settori mobilità e trasporti, intervenendo ai dibattiti e creando opportunità di networking, nello splendido scenario del business and shopping district simbolo della Nuova Milano. CityLife è infatti divenuto molto velocemente punto di incontro per i cittadini milanesi e per i turisti, tra negozi, bar e cinema, ma anche luogo d’elezione per la business community con i numerosi uffici collocati nelle tre torri che contraddistinguono la nuova skyline meneghina.

Folta e rappresentativa la partecipazione delle aziende del settore che hanno scelto l’evento come palcoscenico per presentare i propri progetti e le proprie soluzioni:

Sicily by Car, Bosch, Be Charge, Birò, Voi, 2hire, Dott, ioki, Link, MyCicero, Solaris, Telepass, Tranzer, Via, algoWatt, Arval, ECO Next, Enel X, Flowbird, PTV SISTeMA, SHARE NOW, TheF Charging.

È partner tecnico dell’evento ATM mentre Tech Italy Advocates è knowledge partner. Citytech ha inoltre ricevuto il patrocinio di Ministero delle Transizione Ecologica, Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Regione Lombardia, AGID, AMAT e ANCI.

Il programma dei workshop è disponibile sul sito della manifestazione: www.citytech.eu/programma.

I posti disponibili sono contingentati, per cui è richiesta la registrazione sul form dedicato. L’accesso è garantito previa visione di Green Pass o tampone negativo.