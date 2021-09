Chili di troppo – Scolpire e tonificare le gambe

Alla fine della bella stagione, dopo essersi lasciati andare tra gelati, aperitivi e pizze in spiaggia, è facile sentirsi in colpa per i chili di troppo.

Il bello, però, è che basta essere a conoscenza dei giusti rimedi, per porre fine alla preoccupazione e dedicarsi subito alla cura del corpo.

Trucchi per dimagrire le gambe

Specialmente in Italia, dove le donne sono tipicamente mediterranee e formose, il cruccio più grande a fine stagione è capire come dimagrire le gambe.

Per molti esperti il dimagrimento localizzato non esiste, è possibile però indicare qualche piccolo rimedio naturale per far sì che le gambe, in fase di dieta, possano tornare ad essere toniche e ben definite.

In primo luogo è bene bere molta acqua, non meno di 2 litri al giorno, contando che anche la verdura e la frutta sono fonti consistenti.

La dieta da seguire, salutare e ben bilanciata, deve prevedere un uso molto limitato del sale, in quanto incentiva la ritenzione idrica.

Per aumentare il senso di sazietà e permettere a corpo e mente di affrontare in maniera rilassata il nuovo cambiamento corporeo, è possibile consumare qualche tisana rilassante, come quella di melissa e valeriana.

Se si soffre di gambe particolarmente gonfie sono molto consigliati i getti d’acqua fredda, da effettuare comodamente in doccia e da dirigere dall’alluce fino alla parte interna e posteriore del ginocchio. Proprio in queste zone infatti sono presenti dei gangli linfatici importanti.

In associazione ai getti d’acqua, è possibile abbinare massaggi linfodrenanti, magari effettuati con qualche olio essenziale (arancio amaro o cipresso) e pediluvi in acqua e sale.

Dal punto di vista dello sport invece, meglio prediligere attività che tengono ad allungare la silhouette, come ad esempio il pilates, lo yoga ed il nuoto.

Gli esercizi per scolpire le gambe

Chi ama allenarsi in palestra o a corpo libero può optare per esercizi come:

Jump squat , ovvero dei salti che permettono di contrarre il core, ovvero la cintura addominale e allo stesso tempo modellare glutei, quadricipiti e femorali, oltre ovviamente ai polpacci.

, ovvero dei salti che permettono di contrarre il core, ovvero la cintura addominale e allo stesso tempo modellare glutei, quadricipiti e femorali, oltre ovviamente ai polpacci. Affondi con torsione del busto , che oltre a lavorare la parte bassa del corpo permettono di affinare il punto vita. Per aiutarsi nella fase di torsione è possibile utilizzare il bastone di una scopa.

, che oltre a lavorare la parte bassa del corpo permettono di affinare il punto vita. Per aiutarsi nella fase di torsione è possibile utilizzare il bastone di una scopa. Curtsy and Kick , ovvero una sinergia di affondi abbinati con degli slanci laterali, perfetta per unire la potenza del cardio con quella dei movimenti lenti e ripetuti.

, ovvero una sinergia di affondi abbinati con degli slanci laterali, perfetta per unire la potenza del cardio con quella dei movimenti lenti e ripetuti. Step , da fare su uno step fisico o semplicemente sfruttando un gradino di casa. Questo esercizio può essere effettuato con l’aiuto della musica, che consentirà di creare coreografie divertenti e motivanti.

, da fare su uno step fisico o semplicemente sfruttando un gradino di casa. Questo esercizio può essere effettuato con l’aiuto della musica, che consentirà di creare coreografie divertenti e motivanti. Ponte a terra con una gamba, un esercizio ottimale per alzare i glutei ma allo stesso tempo capace di potenziare i quadricipiti ed i polpacci, modellandoli e scolpendoli.

Al termine di qualsiasi attività fisica, sia essa a corpo libero o meno è obbligatorio fare stretching, ovvero movimenti che permettono ai muscoli di distendersi evitando l’insorgere di strappi, torcicollo e altri dolori.