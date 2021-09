CeDAC, Teatro Circo, oggi 5 settembre “PapagHeno PapagHena”

"PapagHeno PapagHena - I pappagalli di Mozart" della Compagnia Trioche con la regia di Rita Pelusio inaugura oggi (domenica 5 settembre) alle 18.30 a Villa Pollini, in via Jenner 3 a Cagliari, "Circo in Villa" 2021 / II Rassegna Internazionale di Circo Contemporaneo organizzata dal CeDAC

Sotto i riflettori Nicanor Cancellieri, Irene Geninatti Chiolero e Franca Pampaloni si confrontano con il celebre Singspiel portando in scena il compositore e la coppa di volatili a cui egli si sarebbe ispirato per creare il suo capolavoro: «i pappagalli sono comici, tragici, buffi, sgraziati, poetici, hanno caratteristiche opposte fra loro, eppure si lasciano ascoltare in un’assoluta armonia». Un fantastico viaggio dietro le quinte a partire dai duetti canori e dalle più famose arie dell’opera per un raffinato e coinvolgente divertissement tra musica e clownerie.

“PapagHeno PapagHena – I pappagalli di Mozart” racconta in chiave fantastica, sposando lirica e pop, tra acrobazie e gags, la genesi de “Il flauto magico” di Wolfgang Amadeus Mozart: così il canto dei due uccelli si trasfigura in scherzosi duetti d’innamorati e arie vertiginose come quella celeberrima della Regina della Notte – per un approccio originale e coinvolgente all’opera.

La pièce – in tournée nell’Isola sotto le insegne della Stagione di Teatro Circo del CeDAC – dopo il debutto giovedì 2 settembre alle 21 al Teatro Civico “Oriana Fallaci” di Ozieri per un evento speciale (fuori abbonamento) e la replica IERI (venerdì 3 settembre) alle 21 alle ex Caserme Mura di Macomer nel cartellone dell’Estate 2021 (mentre STASERA, sabato 4 settembre alle 19 sarà al Parco dei Suoni di Riola Sardo) approderà DOMANI (domenica 5 settembre) nel capoluogo sul palco en plein air della scenografica Villa Pollini per il divertimento di grandi e piccini.

Sotto i riflettori Nicanor Cancellieri, Irene Geninatti Chiolero e Franca Pampaloni, con la regia di Rita Pelusio, rappresentano la genesi dell’opera del grande compositore salisburghese, densa di simboli e riferimenti esoterici, attraverso il legame tra l’autore e i due variopinti uccelli, dal cui canto egli avrebbe tratto interessanti e preziosi spunti per la sua straordinaria favola in musica sul contrasto tra la luce e le tenebre, in un immaginario Regno dell’Antico Egitto. Un intrigante gioco (meta)teatrale per un singolare e coinvolgente omaggio al genio di Mozart tra dialoghi canori, acrobazie e gags, in cui si mescolano lirica e pop, ironia e poesia: “PapagHeno PapagHena – I pappagalli di Mozart” conduce idealmente gli spettatori dietro le quinte, nello studio dell’artista, dove realtà e sogno si confondono e tutto si trasforma in musica.

La Compagnia Trioche si confronta con la partitura mozartiana, per trarne uno spettacolo originale e avvincente sul tema dell’ispirazione, sul potere dell’arte di trasfigurare il reale, ma anche sulla bellezza nascosta dietro gli oggetti e la normale routine del quotidiano: un approccio non didascalico, ma ludico, per (far) riscoprire il fascino del melodramma e la forza evocativa della musica, un linguaggio universale e senza confini capace di far vibrare le corde della mente e del cuore. «Su quanto sia giusto appropriarsi dell’opera lirica per giocare lo lasciamo decidere ai critici» – sottolineano gli interpreti – «noi pensiamo che la lirica dovrebbe sì obbedire al suo tempo ma anche dispiegare la sua magia se questo permette di avvicinarla a tutti».

“PapagHeno PapagHena – I pappagalli di Mozart” della Compagnia Trioche – produzione PEM Habitat Teatrali, con il sostegno di Catalyst, Giallo Mare Minimal Teatro e LaBolla Teatro – con costumi e scene di Ilaria Ariemme, progetto luci di Paolo Casati e sound design di Luca De Marinis è quindi una moderna rilettura, solo apparentemente “irriverente” dell’immortale Singspiel in cui si confrontano l’enigmatica e terribile Regina della Notte e il saggio Sarastro, mentre il giovane Tamino affronta luna serie di prove per portare a termine l’ardua impresa affidatagli e salvare l’amata Pamina. Nella versione della Compagnia Trioche spiccano le figure di Papag(H)eno e Papag(H)ena, non però il simpatico uccellatore al servizio della regina, in cerca della sua anima gemella, e la futura compagna ma i due esemplari, naturalmente parlanti, oltre che canterini, di volatili dell’ordine degli psittaciformi su cui il compositore avrebbe costruito i suoi personaggi, comunque fondamentali nello svolgimento della trama.

Un capovolgimento di prospettiva tra esseri umani e animali, in un raffinato e coinvolgente divertissement a misura di adulti e giovanissimi spettatori, che mette in rilievo l’immenso talento di Wolfgang Amadeus Mozart, la varietà di sfumature della sua musica, quella sublime eleganza, la meravigliosa leggerezza e insieme la profondità, la grazia scintillante e soave, l’abilità nel descrivere le passioni e le contraddizioni dell’animo umano. Nell’ipotetico dialogo con la natura, e con i suoi stravaganti “coinquilini”, il compositore trova nuovi spunti per la sua opera ed essi ben volentieri si prestano in questo curioso gioco delle parti: «i pappagalli sono comici, tragici, buffi, sgraziati, poetici, hanno caratteristiche opposte fra loro, eppure si lasciano ascoltare in un’assoluta armonia».

Si alza il sipario su Circo in Villa 2021 / II Rassegna Internazionale di Circo Contemporaneo a Cagliari, nella scenografica cornice dell’ottocentesca Villa Pollini con la sua facciata neoclassica e l’ampio giardino, con quattro appuntamenti da domenica 5 settembre fino a domenica 19 settembre per il divertimento di grandi e piccini. Tra le avventure sonore di “PapagHeno PapagHena – i pappagalli di Mozart”, le acrobazie degli innamorati in “Corde Nuziali” e gli spiazzamenti del cuore nella “Vertigine di Giulietta” fino ai divertimenti musicali del “Concert Jouet” una rosa di titoli adatti a un pubblico di tutte le età, tra clownerie, capriole e voli della fantasia.

Sbarca a Cagliari – mercoledì 8 settembre alle 18.30 – il Circo Pitanga con gli aerei duetti e assoli e le vertiginose acrobazie di “Corde Nuziali” con Loise Haenni e Oren Schereiber, una pièce che descrive i preparativi per il matrimonio di due giovani e ingenui innamorati, ignari di quel che li aspetta tra imprevisti, disastri e beffe del destino, in un susseguirsi di gags e danze “sospese”: «solo la malizia di Lei e la forza di Lui li potrà portare… a un lieto fine?». “Corde Nuziali” è »un omaggio all’amore e al candore che salvano le coppie dalle situazione più rischiose!»

CAMBIO DATA – Slitta a domenica 12 settembre alle 18.30 la “Vertigine di Giulietta” della Compagnia blucinQue con regia e coreografia di Caterina Mochi Sismondi, tra echi shakespeariani e le note di Sergej Prokof’ev: sotto i riflettori Elisa Mutto, Alexandre Duarte, Federico Ceragioli, Vladimir Ježić, Michelangelo Merlanti e Rio Ballerani con la colonna sonora di Bea Zanin (violoncello ed elettronica). La pièce indaga la sensazione del volo e la perdita dell’equilibrio, metafora della «vertigine amorosa», in «una composizione onirica» per corpi in movimento.

Finale con brio – domenica 19 settembre alle 18.30 – con il divertente e coinvolgente “Concert Jouet” con Paola Lombardo (voce) e Paola Torsi (violoncello) per la regia di Luisella Tamietto, tra giocose parodie in musica e buffe gags: un “Concerto semi-serio (più semi che serio)” dove l'(auto)ironia diventa la chiave per cimentarsi con pezzi classici e pop. “Concert Jouet” è uno «spettacolo bislacco che unisce musica, fisicità, e comicità in un equilibrio costantemente in pericolo» e racconta l’arte di “arrangiarsi” tra virtuosismi e clownerie.

Circo in Villa 2021/ II Rassegna Internazionale di Circo Contemporaneo a Cagliari è organizzata dal CeDAC/ Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con il patrocinio e il sostegno dell’Assessorato alla Cultura e Spettacolo del Comune di Cagliari, dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna e del MiC / Ministero della Cultura, con la preziosa collaborazione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna e con il contributo della Fondazione di Sardegna.

biglietti: posto unico 5 euro