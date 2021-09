CeDAC/ Teatro Circo: domenica 19 settembre “Concert Jouet”

Sbarca a Cagliari "Concert Jouet" in tournée nell'Isola sotto le insegne del CeDAC: lo "spettacolo comico in musica" di e con Paola Lombardo

Musica e comicità per “Concert Jouet” di e con Paola Lombardo e Paola Torsi in tournée nell’Isola per la Stagione di Circo Contemporaneo 2021-2022 firmata CeDAC: ultime repliche STASERA (sabato 18 settembre) alle 21 al Teatro San Bartolomeo di Meana Sardo e DOMANI (domenica 19 settembre) alle 18.30 a Villa Pollini a Cagliari per l’ultimo appuntamento con “Circo in Villa” 2021

Sbarca a Cagliari “Concert Jouet” in tournée nell’Isola sotto le insegne del CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna: (dopo il debutto in prima regionale mercoledì 15 settembre alle 21 all’Arena Mirastelle di Carbonia, poi le repliche giovedì 16 settembre alle 21 al Teatro Comunale di San Gavino Monreale, e IERI, venerdì 17 settembre alle 19.30 al Parco dei Suoni di Riola Sardo per la Rete del Sinis in collaborazione con il CeDAC) lo “spettacolo comico in musica” di e con Paola Lombardo (voce) e Paola Torsi (violoncello), sarà in scena STASERA ( sabato 18 settembre ) alle 21 al Teatro San Bartolomeo di Meana Sardo e infine DOMANI ( domenica 19 settembre ) alle 18.30 a Villa Pollini a Cagliari per l’ultimo appuntamento con “Circo in Villa” 2021 / II Rassegna Internazionale di Circo Contemporaneo organizzata dal CeDAC Sardegna.

Un raffinato divertissement teatral-musicale per il divertimento di grandi e piccini, in cui le due artiste “giocano” con le melodie tra virtuosismi e clownerie, «in un equilibrio costantemente in pericolo» mescolando classica e pop, arie d’opera e sigle di cartoni animati, evocando con pochi oggetti “simbolici” personaggi dell’immaginario e improvvisando brevi “coreografie”, tra effetti speciali e buffe gags.

“Concert Jouet” – letteralmente “concerto giocattolo” – ideato e interpretato dall’eclettica cantante e performer Paola Lombardo sulle note del violoncello di Paola Torsi (produzione BIS COOPERATIVA – Cuneo/Torino) con la consulenza artistica e scenica di Nicola Muntoni e la regia di Luisella Tamietto propone un approccio insolito e ludico alla musica, in una performance scoppiettante e coinvolgente che sposa physical theatre e arti circensi, con tra ironia e poesia.

«L’approssimarsi diventa la regola, l’arrangiarsi l’assoluta normalità, ma d’altronde quando ci si sente pronti per un’esibizione?» si chiedono le due artiste, entrambe di formazione classica ma con incursioni in altri territori musicali. “Concert Jouet” spazia tra musiche barocche e canti popolari, romantici lieder e canzoni di Violeta Parra e Edith Piaf oltre a successi pop, in un divertente e divertiti gioco di rimandi e citazioni oltre che irresistibili “variazioni” sul tema.