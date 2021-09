CeDAC: Stagione di Prosa Musica Danza e Teatro Circo 2021/22

In tournée nell'Isola "PapagHeno PapagHena - I pappagalli di Mozart" della Compagnia Trioche con la regia di Rita Pelusio racconta in chiave clownesca e fantastica, sposando lirica e pop, tra acrobazie e gags, la genesi de "Il flauto magico" di Wolfgang Amadeus Mozart

In tournée nell’Isola “PapagHeno PapagHena – I pappagalli di Mozart” della Compagnia Trioche con la regia di Rita Pelusio racconta in chiave clownesca e fantastica, sposando lirica e pop, tra acrobazie e gags, la genesi de “Il flauto magico” di Wolfgang Amadeus Mozart: la pièce incastonata nella Stagione di Teatro Circo organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna debutterà DOMANI (giovedì 2 settembre) alle 21 al Teatro Civico “Oriana Fallaci” di Ozieri per un evento speciale (fuori abbonamento) adatto a grandi e piccini, per approdare venerdì 3 settembre alle 21 alle ex Caserme Mura di Macomer nel cartellone dell’Estate 2021 e infine (dopo una replica sabato 4 settembre alle 19 al Parco dei Suoni di Riola Sardo) inaugurerà domenica 5 settembre alle 18.30 a Villa Pollini a Cagliari la seconda edizione di “Circo in Villa” 2021 / Rassegna Internazionale di Circo Contemporaneo firmata CeDAC.

Sotto i riflettori Nicanor Cancellieri, Irene Geninatti Chiolero e Franca Pampaloni si confrontano con il celebre Singspiel portando in scena il compositore e la coppa di volatili a cui egli si sarebbe ispirato per creare il suo capolavoro: «i pappagalli sono comici, tragici, buffi, sgraziati, poetici, hanno caratteristiche opposte fra loro, eppure si lasciano ascoltare in un’assoluta armonia». Un fantastico viaggio dietro le quinte a partire dai duetti canori e dalle più famose arie dell’opera per un raffinato e coinvolgente divertissement tra musica e clownerie.

Sotto i riflettori Nicanor Cancellieri, Irene Geninatti Chiolero e Franca Pampaloni, con la regia di Rita Pelusio, rappresentano la genesi dell’opera del grande compositore salisburghese, densa di simboli e riferimenti esoterici, attraverso il legame tra l’autore e i due variopinti uccelli, dal cui canto egli avrebbe tratto materia d’ispirazione per la sua straordinaria favola in musica sul contrasto tra la luce e le tenebre, in un immaginario Regno dell’Antico Egitto. Un intrigante gioco (meta)teatrale per un singolare e coinvolgente omaggio al genio di Mozart, tra duetti e arie, acrobazie e gags, in cui si mescolano lirica e pop, ironia e poesia: “PapagHeno PapagHena – I pappagalli di Mozart” propone un fantastico viaggio dietro le quinte, nello studio dell’artista, dove realtà e sogno si confondono e tutto si trasforma in musica.

La Compagnia Trioche si confronta con la partitura mozartiana, per trarne uno spettacolo originale e avvincente sul tema dell’ispirazione, sul potere dell’arte di trasfigurare il reale, ma anche sulla bellezza nascosta dietro gli oggetti e la normale routine del quotidiano: un approccio non didascalico, ma ludico, per (far) riscoprire il fascino del melodramma e la forza evocativa della musica, un linguaggio universale e senza confini capace di far vibrare le corde della mente e del cuore. «Su quanto sia giusto appropriarsi dell’opera lirica per giocare lo lasciamo decidere ai critici» – sottolineano gli interpreti – «noi pensiamo che la lirica dovrebbe sì obbedire al suo tempo ma anche dispiegare la sua magia se questo permette di avvicinarla a tutti».

“PapagHeno PapagHena – I pappagalli di Mozart” della Compagnia Trioche – produzione PEM Habitat Teatrali, con il sostegno di Catalyst, Giallo Mare Minimal Teatro e LaBolla Teatro – con costumi e scene di Ilaria Ariemme, progetto luci di Paolo Casati e sound design di Luca De Marinis è quindi una moderna rilettura, solo apparentemente “irriverente” dell’immortale Singspiel in cui si confrontano l’enigmatica e terribile Regina della Notte e il saggio Sarastro, mentre il giovane Tamino affronta luna serie di prove per portare a termine l’ardua impresa affidatagli e salvare l’amata Pamina. Nella versione della Compagnia Trioche spiccano le figure di Papag(H)eno e Papag(H)ena, non però il simpatico uccellatore al servizio della regina, in cerca della sua anima gemella, e la futura compagna ma i due esemplari, naturalmente parlanti, oltre che canterini, di volatili dell’ordine degli psittaciformi su cui il compositore avrebbe costruito i suoi personaggi, comunque fondamentali nello svolgimento della trama.

Un capovolgimento di prospettiva tra esseri umani e animali, in un raffinato e coinvolgente divertissement a misura di adulti e giovanissimi spettatori, che mette in rilievo l’immenso talento di Wolfgang Amadeus Mozart, la varietà di sfumature della sua musica, quella sublime eleganza, la meravigliosa leggerezza e insieme la profondità, la grazia scintillante e soave, l’abilità nel descrivere le passioni e le contraddizioni dell’animo umano. Nell’ipotetico dialogo con la natura, e con i suoi stravaganti “coinquilini”, il compositore trova nuovi spunti per la sua opera ed essi ben volentieri si prestano in questo curioso gioco delle parti: «i pappagalli sono comici, tragici, buffi, sgraziati, poetici, hanno caratteristiche opposte fra loro, eppure si lasciano ascoltare in un’assoluta armonia».

“PapagHeno PapagHena – I pappagalli di Mozart” si dispiega come una surreale narrazione, un volo della fantasia, un’ipotesi suggestiva sull’arte come imitazione della natura – e viceversa – in cui si fondono teatro, musica, numeri acrobatici e comicità, secondo la cifra del nouveau cirque.

INFO & PREZZI

OZIERI

biglietti: posto unico 5 euro

MACOMER

biglietti: posto unico 15 euro

– per informazioni e prenotazioni: cell. 371 5961368

CAGLIARI – CIRCO IN VILLA

biglietti: posto unico 5 euro

– per informazioni e prenotazioni: cell. 3454894565 – biglietteria@cedacsardegna.it