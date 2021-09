CeDAC: appuntamento con Irina Arozarena e il Cuban Jazz & Blues

Finale in musica per il cartellone dell'Estate 2021 firmato CeDAC a San Gavino Monreale: DOMANI (sabato 4 settembre)alle 21 al Teatro Comunale appuntamento con la cantante cubana Irina Arozarena (voce) protagonista sul palco insieme con il Cuban Jazz & Blues

Finale in musica per il cartellone dell’Estate 2021 firmato CeDAC a San Gavino Monreale: DOMANI ( sabato 4 settembre)alle 21 al Teatro Comunale appuntamento con la cantante cubana Irina Arozarena (voce) protagonista sul palco insieme con il Cuban Jazz & Blues – ensemble a organico variabile che schiera Paolo Iurich (pianoforte e arrangiamenti), José Ramon Caraballo Armas (tromba, basso, percussioni e voce), Tiberio Ripa (basso e voce), Valter Paiola (congas, voce e trombone) e Yoandy Armenteros (timbales e voce) per un viaggio sul filo delle note e delle emozioni.

Tutto il fascino delle Blue Notes tra ritmi caraibici e suggestioni partenopee con un’antologia di canzoni – da “Isora Club” della pianista e compositrice Juana Coralia López Valdés alla celeberrima “Chan Chan” di Compay Segundo, da “Dos Gardenias” di Isolina Carrillo e “Bésame mucho” di Consuelo Velázquez fino a un omaggio a Pino Daniele con l’emblematica “Quando” nell’interpretazione dell’artista de La Habana con esordi da enfant prodige e all’attivo un’intensa carriera tra Cuba e l’Italia.

Sonorità caraibiche e note improvvisate – DOMANI ( sabato 4 settembre ) alle 21 all’Anfi/Teatro Comunale di San Gavino Monreale con il concerto della cantante cubana Irina Arozarena (voce) di scena con il Cuban Jazz & Blues – l’ensemble a organico variabile che schiera Paolo Iurich (pianoforte e arrangiamenti), José Ramon Caraballo Armas (tromba, basso, percussioni e voce), Tiberio Ripa (basso e voce), Valter Paiola (congas, voce e trombone) e Yoandy Armenteros (timbales e voce) per chiudere in bellezza il cartellone dell’Estate 2021 sotto le insegne della Stagione di Prosa Musica Danza e Teatro Circo organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con il patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura, della Regione Sardegna e del Comune di San Gavino Monreale.

Viaggio sul filo delle note e delle emozioni con un’antologia di canzoni indimenticabili tra il son cubano, ritmi di bolero e il blues napoletano di Pino Daniele, dalla celeberrima “Isora Club” della pianista e compositrice Juana Coralia López Valdés (figlia d’arte e sorella di Israel “Cachao” López) a “Dos Gardenias” di Isolina Carrillo e “Bésame mucho” della messicana Consuelo Velázquez Torres, accanto a “Son de la Loma” e “Lágrimas negras” di Miguel Matamoros. E ancora la fortunata “Chan Chan” di Compay Segundo e l’irresistibile “Bilongo” di Guillermo Rodriguez Fiffe, e sempre attingendo al repertorio riscoperto (anche) grazie al successo internazionale del Buenavista Social Club, “Cienfuegos tiene su guaguancó” di Ibrahim Ferrer, “Guantanamera”, la popolare melodia diventata canto di rivoluzione e libertà e poi “El Manisero” di Moisés Simons accanto a un omaggio a Pino Daniele con l’emblematica “Quando”.

Focus sulla cultura afro-cubana, tra “classici” standards e rivisitazioni di brani tradizionali, con variazioni e contaminazioni in chiave Latin Jazz, per il concerto dei Irina Arozarena con il quintetto Cuban Jazz & Blues: un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica cubana e e delle note improvvisate, che vedrà protagonista l’affiatato ensemble formato da cinque artisti uniti dall’amore per le Blue Notes nonché grandi conoscitori e interpreti raffinati (e apprezzati) della musica tradizionale di Cuba e dell’America Latina, dai brani classici alle riletture contemporanee e alle più recenti espressioni di una cultura “meticcia” dalle radici africane, sbocciata nel clima dei Caraibi.

Il concerto dell’ensemble Cuban Jazz & Blues featuring Irina Arozarena chiude il cartellone della Stagione di Prosa Musica Danza e Teatro Circo dell’Estate 2021 organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo in Sardegna con il patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura e dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, con il patrocinio e il sostegno del Comune di San Gavino Monreale – e con il contributo della Fondazione di Sardegna e il supporto di Sardinia Ferries che ospita sulle sue navi artisti e compagnie in viaggio per e dalla Sardegna.

INFO & PREZZI

SAN GAVINO MONREALE

Biglietti:

posto unico 15,00 euro

per informazioni: 340.4041567

www.cedacsardegna.it