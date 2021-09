Venerdì 1° ottobre, ritorna a Castelsardo la manifestazione “Puliamo il Mondo” di Legambiente, l’edizione italiana di “Clean up the World”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo.

Da 29 anni la campagna chiama a raccolta cittadini di tutte le età, associazioni, amministrazioni comunali per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze e parchi cittadini, ma anche spiagge e sponde dei fiumi. Un percorso di cittadinanza attiva costruito negli anni per difendere l’ambiente e rafforzare il senso di comunità.

“Qualcuno la raccoglierà”, motto di questa edizione

Un messaggio chiaro e diretto: una grande comunità di volontari, senza arrendersi, è pronta a raccogliere i rifiuti abbandonati. Un gesto di responsabilità che prima o poi scoraggerà comportamenti, incivili e non più tollerabili, che alimentano il degrado dei nostri territori.

advertisement

Il Comune di Castelsardo, il locale l’Istituto Comprensivo “Eleonora d’Arborea” ed il Liceo Scientifico e Linguistico di Castelsardo (sede staccata dell’ISS M. Paglietti di Porto Torres), organizzatori dell’evento, hanno programmato un’attività, che coinvolgerà i ragazzi delle scuole, con inizio alle 9:00 dal piazzale della scuola di Castelsardo e di Lu Bagnu.

(ph della passata edizione)

Il Programma dell’iniziativa

Dopo un saluto di benvenuto ed un breve dibattito per introdurre la giornata, si provvederà alla distribuzione del kit (composto da pettorina e/o capellino Legambiente, guanti, buste di raccolta, mascherina chirurgica e gel igienizzante). Successivamente ci si recherà nei posti dove i giovani trascorrono del tempo nelle ore libere dalla scuola e dallo studio, portando loro a constatare di persona i rifiuti, che per pigrizia, per dimenticanza od altro, lasciano incustoditi nell’ambiente invece di depositarli negli appositi cestini getta-carte.

Con i ragazzi ci si dividerà in gruppi (per classi considerato il protrarsi dell’emergenza dovuta al Covid-19) e si andrà a piedi a verificare di persona, ed a ripulire i seguenti siti: Parco giochi Sa Ferula/Pista ciclo-pedonale, Spiaggia Sacro Cuore/Ampurias Sa Ferula, Spiaggia Stella Maris/La Madonnina a Lu Bagnu e Piazza del Novecentenario/Spiaggetta della Vignaccia, Spiaggia della Marina a Castelsardo. Al termine della giornata si consumerà una merenda e constatando ciò che si è raccolto, si inviteranno i ragazzi ad una riflessione sul lavoro svolto. L’ evento è realizzato in collaborazione con Econova, la ditta che si occupa della raccolta rifiuti nella nostra Città.