Caprera: Musei Garibaldini aperti per un weekend ricco di appuntamenti

Dialoghi e letture dal titolo: "L'Italia da Dante a Garibaldi" al Memoriale Giuseppe Garibaldi, venerdì 10 settembre 2021, dalle 19.00 alle 22.30

Compendio Garibaldino – venerdì 10 settembre 2021, apertura straordinaria fino alle 21.45

Compendio garibaldino – presentazione mostra "La Repubblica degli Animali" e Convegno "Ritorno a Caprera"

sabato 11 settembre 2021, alle 10.00

Un week end ricco di appuntamenti ai Musei Garibaldini di Caprera. Si parte nel suggestivo ed evocativo scenario di piazza Italia, all’ingresso del Memoriale Garibaldi, dove venerdì 10 settembre, alle 19.00, si svolgerà il secondo dialogo dal titolo “L’Italia da Dante a Garibaldi” fra Marina Spinetti, studiosa e appassionata di Dante e Gian Luca Moro, assistente museale dei Musei Garibaldini, che dialogheranno sulla figura di Dante Alighieri e di Giuseppe Garibaldi, attraverso il confronto tra i due giganti della Letteratura il primo e della Storia il secondo.

Il dibattito sarà intervallato da letture tratte dalla Divina Commedia e dalle Memorie o dalle lettere di Garibaldi. In conclusione uno sguardo all’Italia di oggi e alle prospettive per il futuro.

Al Compendio Garibaldino di Caprera, venerdì 10 settembre è prevista un’apertura serale straordinaria, fino alle 21.45. Sabato 11 settembre 2021, alle 10.00, verrà presentata la mostra La Repubblica degli Animali, a cura dell’ENPA – Ente nazionale Protezione Animali, per il 150° anniversario dalla fondazione che ebbe fra i suoi patrocinatori Giuseppe Garibaldi.

Per l’occasione sarà esposta la copia della lettera datata 1° aprile 1871, che il Generale scrisse al medico torinese Riboli con la quale designava la signora Winter come presidente della nascente organizzazione e lui come socio.

Seguirà un convegno dal titolo Ritorno a Caprera al quale prenderanno parte i rappresentanti dell’ENPA, il direttore dei Musei Garibaldini, Giannina Granara, il dott. Giuseppe Garibaldi, il sen. Mario Birardi e il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai. La mostra sarà visitabile al Museo Nazionale Memoriale Giuseppe Garibaldi.

