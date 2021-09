Cagliari, tentato furto al Superpan

Ieri a Cagliari i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, al termine di alcuni accertamenti conseguenti a una richiesta di intervento ricevuta, hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato in concorso due algerini rispettivamente di 30 e 37 anni, entrambi senza fissa dimora, disoccupati e gravati da precedenti denunce.

I due giovani attorno alle 19 di ieri a Cagliari in via Sant’Alenixedda al numero 101, introdottisi all’interno del market Superpan si sono impossessati di prodotti vari e hanno oltrepassato la barriera delle casse dopo aver pagato soltanto una parte della merce.

La restante era stata tenuta nascosta all’interno dei loro giubbotti. Entrambi gli stranieri sono stati successivamente bloccati da personale addetto alla sicurezza e consegnati ai militari una volta che questi sono intervenuti su disposizione della centrale operativa di via Nuoro. La refurtiva interamente recuperata è stata restituita ai gestori del punto vendita.