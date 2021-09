Cagliari – Svolta sulla panchina rossoblù. Arriva Mazzarri

CAGLIARI – E’ ufficiale: Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Cagliari. Lo ha reso noto il club nerazzurro con un comunicato ufficiale sul sito e sui social network. L’ex tecnico di Torino e Napoli – per citare le ultime esperienze del tecnico toscano – ha firmato un contratto sino al 2021. Il trainer livornese subentrerà a Leonardo Semplici, che il club di via Mameli ha deciso di esonerare dopo un solo punto in tre giornate. “Il Cagliari Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Walter Mazzarri – si legge nel comunicato del sodalizio isolano – che ha firmato un contratto con il Club sino al 30 giugno 2024. Contestualmente arrivano in rossoblù il vice allenatore Claudio Bellucci; il preparatore atletico Giuseppe Pondrelli; il collaboratore tecnico Claudio Nitti e il match analyst Cristian Guerrini”. E’ bastata una giornata di riflessione al patron Tommaso Giulini per la svolta. Un cambio improvviso, non inaspettato, dopo l’ultima sconfitta in casa con il Genoa. “Leonardo Semplici dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente sono stati esonerati il vice allenatore Andrea Consumi, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi ed i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini”. Poi la trattativa con il nuovo allenatore, che ha accettato la proposta del club sardo. La parola passa al campo, unico vero giudice, che emetterà le sue sentenze attraverso i risultati.

Luciano Pirroni