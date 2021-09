Cagliari: denunciati due giovani e minore per furto aggravato

Nella tarda serata di ieri gli Agenti della Squadra Volante sono intervenuti in Piazza Giovanni XXIII perché una ragazza aveva sùbito il furto della sua borsa.

A chiamare il 113 è stata la stessa vittima che, come ha riferito ai poliziotti, mentre attendeva l’autobus insieme a degli amici, era stata avvicinata da un gruppo di 4 giovani (tre ragazzi ed una minorenne) che con la scusa di avere una sigaretta gli hanno sottratto la borsetta contenente effetti personali ed il cellulare.

Con l’aiuto degli altri tre amici è riuscita a rintracciare il gruppo che si trovava all’interno della Piazza nei pressi dell’oratorio.

La vittima, 20enne residente in città, ha quindi chiesto l’intervento della Polizia.

Con la presenza degli Agenti, sono stati identificati i tre giovani una minore di anni 16, un 20enne ed un 32enne, tutti cagliaritani, mentre il quarto (presunto autore del furto) si era già allontanato.

Durante il controllo il 20enne, già noto per i suoi precedenti di polizia, noncurante della presenza degli operatori, ha mostrato un atteggiamento volgare ed irrispettoso verso la vittima.

Quando i poliziotti hanno deciso di perquisirli, la minore ha chiesto con insistenza di voler usufruire dei servizi igienici del vicino oratorio con il mero intento di sottrarsi al controllo. A questo punto la poliziotta ha controllato il contenuto della sua borsa trovando il cellulare della vittima.

I tre, quindi, sono stati accompagnati in Questura per essere indagati in stato di libertà per furto aggravato in concorso, mentre la ragazza derubata dopo aver presentato la denuncia è ritornata in possesso del cellulare.