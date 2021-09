Bardolino for all: il 18 settembre la giornata dedicata all’autismo

Sabato 18 settembre a Parco Carrara Bottagisio di Bardolino, si terrà la prima edizione di Bardolino For All, una giornata completamente dedicata ai bambini e ragazzi autistici.

Organizzata dall’associazione Le Parole di Enea Onlus di Padova, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Continuando a Crescere di Verona, la manifestazione porterà nel parco in riva al Lago di Garda decine di attività ludiche e sportive dedicate alle famiglie di bambini affetti da questa problematica, le quali in gran parte arriveranno a Bardolino a bordo di autobus organizzati dalla stessa associazione Le Parole di Enea.

Tutte le esperienze presenti nella giornata saranno comunque a disposizione di tutti.

Si parte alle 10 con i giochi in legno e antichi di Verona Gonfiabili e le attività promosse dai Vigili del Fuoco, sia da terra che in acqua. A disposizione ci sarà anche il trenino turistico. Le stesse famiglie partecipanti e aderenti alle associazioni che si dedicano a raccogliere fondi per le terapie domiciliari dedicate all’autismo, potranno accedere gratuitamente alla Ruota Panoramica di Bardolino, che è partner a sostegno dell’iniziativa. Durante tutta la giornata saranno a disposizione i volontari delle due associazioni che accompagneranno i bambini e i ragazzi nelle attività proposte. La manifestazione, che sarà ad accesso libero e gratuito per tutti, gode del patrocinio del Comune di Bardolino e della Fondazione Bardolino Top.