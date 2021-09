Baradili, Aspettando l’autunno tra musica e teatro

Quarto appuntamento della rassegna “ASPETTANDO L’AUTUNNO TRA MUSICA E TEATRO – PRIMA EDIZIONE 2021” organizzata dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno in sinergia con il Consorzio Turistico Due Giare, il sostegno del Comune di Baradili e il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport.

Domenica 26 settembre 2021 alle ore 19.00 in Piazza Santa Margherita a Baradili, spazio alla musica e al teatro con lo spettacolo “Anche oggi mi sento proprio bene” della Compagnia l’Effimero Meraviglioso che vede in scena Rossella Faa e Luigi Tontoranelli. Si tratta di un raffinato divertissement teatral-musicale per riflettere con ironia sugli aspetti paradossali e tragicomici del quotidiano.

La pièce originale sposa teatro e musica, ironia e poesia per tracciare un bizzarro affresco della società tra vizi e rare virtù, mettendo in luce arroganza e fragilità, temerarietà e coraggio, paure e segrete inquietudini di donne e uomini come sospesi, quasi prigionieri, sulla vertiginosa giostra delle passioni.

Ancora un’opportunità quindi per vivacizzare il piccolissimo centro della Marmilla, nell’ottica di una partecipazione attiva della comunità all’espansione culturale nonché alla promozione turistica del territorio e delle sue peculiarità.

Per partecipare allo spettacolo è indispensabile essere in possesso del green pass. E’ inoltre obbligatoria la prenotazione da effettuarsi via sms o WhatsApp al numero 3928625400-3939822765 a cui seguirà conferma per l’avvenuta prenotazione.

In caso di maltempo l’evento si terrà presso la sala consiliare del Comune in Via Vittorio Emanuele, 5.