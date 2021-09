Autunno in Romangia e in Anglona 2021. Colori, tradizioni, sapori e saperi

In autunno riscopriamo colori, tradizioni, saperi e sapori di Anglona e Romangia, storica regione del nord Sardegna. Autunno in Anglona e Romangia è una manifestazione grazie alla quale si respira un’atmosfera unica: si scoprono tradizioni antiche, si partecipa ai riti religiosi fortemente radicati nei territori e ci si diverte con i canti e i balli folkloristici.

Da ottobre a novembre saranno Sorso, Sedini, Osilo e Valledoria i centri di Autunno in Romangia e Anglona, la manifestazione culturale promossa dalle ACLI, con il patrocinio dei comuni e delle Proloco locali, con il sostegno della Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del programma Salude e Trigu.

“Autunno in Romangia e in Anglona è un’occasione per far conoscere ai turisti ma anche ai residenti del territorio le tradizioni religiose più antiche che si celebrano in questa stagione, valorizzandole con manifestazioni culturali e musicali” – così Salvatore Sanna, presidente delle Acli Provinciali di Sassari. “Il nostro obiettivo è connettere tra di loro iniziative straordinarie e uniche ma anche contribuire a fare sistema tra paesi e città.”

“È anche un’occasione per far conoscere le splendide bellezze naturali, i monumenti e le tradizioni gastronomiche ed enologiche di comunità che hanno una forte identità e cultura, e che vanno diffuse e conosciute.” Ha aggiunto il responsabile dell’attività di promozione Piermario Lai.

Autunno in Romangia e in Anglona partirà da Sorso, il capoluogo della Romangia, che ospiterà la manifestazione di apertura dal titolo Sapori e Tradizioni. A Sorso, il 2 ottobre, sarà un carnevale tradizionale d’autunno con le antiche maschere della Sardegna ad aprire il programma, con gli stand enogastronomici ad accogliere i visitatori in tutto il paese, i monumenti civili e religiosi e con tre piazze dedicate alla musica.

A Sedini, dal 9 al 12 ottobre, saranno le manifestazioni dedicate a Sant’Isidoro e sant’Antonio a fare da cornice di 4 giorni di iniziative culturali e musicali, dedicate alla tradizione con i cantadores, con gli spettacoli dal vivo e con i dj set dedicati ai più giovani. A Sedini saranno le Cantine ad ospitare i visitatori con le degustazioni di vini e piatti tradizionali.

A Osilo, domenica 24 ottobre, la festa del Rosario sarà l’occasione per conoscere la città, le sue tradizioni, la sua cultura. Per tutta la giornata sarà possibile visitare il castello e i monumenti religiosi di Osilo e gustare il tradizionale Pane di Osilo, con i famosissimi formaggi e le birre artigianali. Dal tardo pomeriggio musica e spettacoli nel centro storico ancora integro.

A Valledoria il 20 e 21 novembre Autunno in Romangia e in Anglona farà da cornice della splendida festa dedicata al patrono Cristo Re. Un’occasione per conoscere la bellissima cittadina sul mare, famosa anche per la coltivazione dei carciofi e per la sua cucina. Ma saranno le bellezze naturali e le sue spiagge, bellissime anche in autunno, come le sue chiese, veri capolavori artistici ad accogliere i visitatori che vorranno conoscere meglio Valledoria.