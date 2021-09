ASSL Olbia: Open Day itineranti per raggiungere indecisi non vaccinati

Open Day itineranti all’ASSL di Olbia per raggiungere gli indecisi della vaccinazione anti covid.

La Assl gallurese, in accordo con le amministrazioni comunali, ha pensato di raggiungere a casa studenti, ragazzi e cittadini che ancora non abbiano ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid-19.

Sarà il personale dell’Hub vaccinale di Olbia, secondo un calendario ancora in fase di definizione ma che riguarderà tutti i comuni del Distretto di Olbia, a migrare nei comuni e raggiungere la popolazione non ancora vaccinata.

Verrà utilizzato il vaccino “Pfizer” e i punti vaccinali mobili saranno attivi dalle ore 09.30 alle 16.30.

Per ricevere la somministrazione non è necessaria la prenotazione, è sufficiente recarsi presso i centri individuati dalle amministrazioni comunali, muniti di documento di identità, tessera sanitaria e modulo di consenso informato compilato.

I ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni devono essere accompagnati da un genitore e compilare il consenso del genitore mancante.

“Con gli operatori dell’hub che da mesi si occupano di vaccinazione, abbiamo pensato che raggiungere gli indecisi a “casa” possa esser la strategia vincente che ci possa consentire di andare a limare quella percentuale di perplessi che ancora non si sono avvicinati alla vaccinazione, a volta per una questione di distanza dall’Hub vaccinale o perche’ confusi dalle tante fake news che gravitano intorno a questa importante operazione, che è l’unica arma in nostro possesso per sconfiggere questo virus”, spiegano i responsabili sanitari dell’Hub vaccinale di Olbia.

Calendario dal 04 al 08 ottobre 2021

04.10.2021 – Oschiri

05.10.2021 – Budduso’ – Ala’ dei Sardi

06.010.2021 – Budoni – Santa Teresa

07.10.2021 – San Teodoro – Berchidda

08.10.2021 – Arzachena – Padru