ASSL Nuoro: avvio dell’attività gratuita di controllo funghi commestibili

Con l’arrivo della stagione autunnale e la ripresa della raccolta di funghi spontanei, l’ASSL Nuoro ricorda che è a disposizione dei cittadini l’Ispettorato micologico, un servizio che offre ai raccoglitori consulenza gratuita sulla commestibilità e qualità delle specie raccolte, così da garantirne un consumo sicuro.

Operativo nell’ambito del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASSL di Nuoro l’Ispettorato Micologico non solo effettua il controllo gratuito dei funghi destinati al consumo diretto, ma offre anche consulenza agli operatori di Pronto soccorso in caso di eventuali intossicazioni causate dall’ingestione di funghi velenosi, promuove corsi di formazione e di educazione sanitaria, fornisce le certificazioni di commestibilità per la vendita al dettaglio e per la somministrazione dei funghi spontanei.

I funghi devono essere presentati all’Ispettorato in cestini rigidi e forati, suddivisi per specie, freschi, puliti, integri e in buono stato di conservazione.

advertisement

È necessario portare con sé l’intero raccolto, non un campione, in quanto tra i funghi non sottoposti al controllo potrebbe essere presente un esemplare non commestibile o velenoso. In caso di esemplari mal conservati, non commestibili, tossici o mortali, il micologo può trattenere il raccolto per predisporne la distruzione. Qualora non sia possibile sottoporre al controllo si raccomanda di non consumare funghi sui quali si abbiano dei dubbi.

Nel caso si avverta malessere dopo il consumo di funghi è necessario recarsi immediatamente all’ospedale,tenere a disposizione eventuali avanzi del pasto e dei funghi consumati, fornire indicazioni utili per l’identificazione delle specie fungine consumate e del luogo di raccolta.

Di seguito le modalità di accesso all’Ispettorato Micologico allo scopo di osservare le misure di distanziamento necessarie a seguito dell’emergenza epidemia CoVID-19:

Presentarsi all’appuntamento con la mascherina;

Rispettare la puntualità per evitare assembramenti;

Non recarsi all’appuntamento accompagnati;

Non presentarsi se la temperatura corporea è superiore ai 37 °C oppure si è affetti da raffreddore o tosse.

L’Ispettorato micologico è attivo a partire da lunedì 4 ottobre 2021 nei Distretti di Nuoro e Sorgono, nelle sedi e con gli orari di seguito indicati.