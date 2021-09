Arborea, concerto pianistico dell’oristanese Sebastiano Bussu

Sabato 25 settembre alle ore 19.00, presso la Sala “San Pio X” del Museo Diocesano Arborense, si terrà l’undicesimo appuntamento della 47^ Stagione Concertistica 2021 dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino” con il gradito ritorno sul palco del giovane pianista oristanese Sebastiano Bussu.

Il concerto è organizzato in collaborazione con il Museo Diocesano Arborense ed è inserito nell’iniziativa “TUTTI INCLUSI – Viaggio nella storia Arborense” che sabato 25 e domenica 26 prevede visite guidate al Museo Diocesano, alla Biblioteca del Seminario, Tombe Bizantine e Carceri Ecclesiastiche (su prenotazione al n. 3425887847) al costo di € 1,00 per ciascun sito.

La 47^ stagione Concertistica 2021 dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino” è patrocinata della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero la Cultura e della Fondazione di Sardegna.

Prezzo dei biglietti: Intero: € 8,00 – Soci e Under 18: € 5,00 – CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE

advertisement

Info utili: Vi consigliamo, in osservanza alle norme anti assembramento e per potervi accogliere in totale sicurezza, di arrivare con almeno 30 minuti di anticipo.

N.B. L’ingresso sarà consentito SOLO a coloro che esibiranno all’ingresso il GREEN PASS o il risultato negativo di un test (molecolare o antigenico) effettuato entro le 48 ore precedenti allo spettacolo.

Biglietteria: dalle ore 18.00 al Museo Diocesano Arborense.

Mail: info@ enteconcertioristano .it Sito: www.enteconcertioristano.it

Facebook: Ente Concerti Oristano

Programma:

Johann Sebastian Bach: Preludio e fuga in La Maggiore BWV 888

Robert Schumann: “Faschingsschwank aus Wien” op. 26

I: “Allegro – Sehr lebhaft”

II: “Romance – Ziemlich lansgam”

III: “Scherzino”

IV: “Intermezzo – Mit grösster Energie”

V: “Finale: Höchst lebhaft

Claude Debussy: “Estampes”

I: “Pagodes”

II: “La soirée dans Grenade”

III: “Jardin sous la pluie”

Toru Takemitsu: Rain Tree Sketch II