Anche il sindaco di Oristano, in marcia a Cagliari per difendere il diritto alla salute

Pochi giorni fa i sindaci dei Distretti sanitari erano stati ricevuti dall’Assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu e dal Commissario dell’ATS Massimo Temussi.

Oggi sono state le strade del capoluogo ad accogliere la manifestazione di migliaia di manifestanti.

Promossa dai comitati spontanei nati in tutta l’isola ed in particolar mondo nel centro Sardegna, la manifestazione ha richiamato anche sindaci e amministratori da tutti i comuni, ma anche tanti semplici cittadini che hanno voluto rivendicare il rispetto del diritto alla salute.

In prima fila il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano che ha chiamato a raccolta numerosi altri comitati e associazioni.

Per tutti l’appuntamento era davanti alla Basilica di Bonaria da dove il corteo ha sfilato verso il Palazzo del Consiglio regionale.

Tra i tanti sindaci presenti anche quello di Oristano Andrea Lutzu, che è anche presidente del Distretto Sanitario di Oristano e che, insieme agli altri amministratori, ai rappresentanti dei comitati e al Presidente dell’ANCI Emiliano Deiana, ha portato la protesta dei territori sin dentro l’aula del Consiglio regionale. Qui sono stati il Presidente dell’assemblea regionale Michele Pais, l’Assessore regionale Mario Nieddu e i capigruppo consiliari a rispondere alle tante e vibranti sollecitazioni dei manifestanti.

“Non si contano più le manifestazioni promosse per difendere il diritto alla salute e a un sistema sanitario efficiente – osserva il Sindaco Andrea Lutzu -. Abbiamo manifestato lungo la 131, incontrato l’assessore regionale, i vertici della ASSL, prodotto documenti, delibere, mozioni e ordini del giorno. Nelle ultime settimane qualcosa sembra si sia mosso. L’incontro con l’Assessore Nieddu prima e con il commissario Steri poi ha lasciato vedere degli spiragli, ma è evidente che i bisogni sono talmente tanti e importanti che occorrono segnali ancora più forti da parte della Regione sul Pronto soccorso del San Martino, sugli anestesisti, sulla mancanza di medici, sui poliambulatori e più in generale sulle tante carenze della sanità territoriale”.

“Oggi – aggiunge il Sindaco Lutzu – è importante rilevare come la manifestazione dei comitati spontanei, assicuri maggiore peso all’azione istituzionale che i sindaci da anni promuovono nei confronti della Regione. Remiamo tutti nella stessa direzione, senza magliette politiche, ma con un solo obiettivo comune per un sistema sanitario finalmente all’altezza”.