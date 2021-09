Alitalia, Deidda (FDI): maggioranza e governo scappano davanti al disastro Alitalia

“È bastata una mozione di Fratelli d'Italia sulla disastrosa gestione del passaggio da Alitalia a Ita per mandare in tilt la maggioranza dei migliori”, dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI.

“È bastata una mozione di Fratelli d’Italia sulla disastrosa gestione del passaggio da Alitalia a Ita per mandare in tilt la maggioranza dei migliori”, dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI.

“Dopo ore di rinvii per concordare la linea tra maggioranza e Governo – spiega Deidda – e mentre molti deputati della maggioranza hanno già lasciato l’Aula del Parlamento, si decide di rinviare la discussione delle mozioni”;

“Il Governo, in sostanza, non concorda con la propria maggioranza e per paura di perdere la poltrona la discussione viene rinviata, mentre migliaia di lavoratori rischiano di perdere il posto di lavoro. Vergogna!”, conclude l’esponente di FdI