Al via le iscrizioni ai corsi di alfabetizzazione informatica nelle biblioteche di Oristano e Santa Giusta

Nell’ambito del progetto “Biblioteca una risorsa per la comunità”, le biblioteche di Oristano e Santa Giusta ospiteranno una serie di laboratori su percorsi di alfabetizzazione informatica.

L’iniziativa rientra tra le attività previste dal progetto “Biblioteca una risorsa per la comunità”, finanziato dalla Fondazione con il Sud, in collaborazione con il Centro per il Libro e la lettura, la Cooperativa Studio e Progetto 2 come capofila, il Comune di Oristano, il Comune di Santa Giusta e la Fondazione Oristano come partner.

I laboratori sono riservati a tutti i cittadini (senza limiti di età) residenti nei comuni di Oristano e Santa Giusta. Per prevenire il contagio da Covid 19 i partecipanti verranno divisi in gruppi di lavoro a seconda della disponibilità di pc, spazi e orari che saranno definiti dopo la compilazione dei moduli.

Il corso fornirà una panoramica sui programmi maggiormente diffusi (calcolo, elaborazione testi, browser per la navigazione), sulle modalità di creazione e utilizzo di account di posta elettronica, documenti, ricerche sul web, conversione di testi in pdf, attivazione e utilizzo dello Spid e navigazione sui principali siti istituzionali e accesso alle risorse come il portale INPS o il sito del proprio comune.

Ogni laboratorio avrà una durata di 10 ore e si terrà nelle sedi delle biblioteche di Santa Giusta e Oristano comprese Torre Grande, Donigala Fenughedu, Nuraxinieddu e Silì. In questi luoghi sarà possibile richiedere e consegnare i moduli per l’iscrizione