Al via la Venice Hospitality Challenge 2021

Venezia, 30 settembre 2021. L’ottava edizione della Venice Hospitality Challenge è stata presentata oggi presso l’Hilton Molino Stucky. La celebre regata, sola e unica competizione velica che si corre interamente nel cuore della città, fa parte delle celebrazioni per i 1600 anni del lungo e significativo passato della Serenissima che ha attraversato le epoche arricchendosi di storia, arte e tradizioni ineguagliabili.

Riservata ai soli maxi yacht su invito dello Yacht Club Venezia, la regata vedrà schierate sulla linea di partenza sedici famose imbarcazioni condotte da skipper di fama internazionale che si batteranno fino all’ultimo refolo di vento sul campo di regata per conquistare la vittoria e l’ambito cappello del Doge, realizzato appositamente quest’anno dalla storica vetreria Ars Cenedese di Murano che annovera fra i suoi clienti le più importanti famiglie Reali del mondo.

La scorsa edizione della Venice Hospitality Challenge si è conclusa con la vittoria Overall e in Classe 1 di Portopiccolo Prosecco Doc – Hilton Molino Stucky, skipper Claudio Demartis e timonata da Stefano Cherin.

Il cocktail di benvenuto “La città incontra gli skipper” si terrà venerdì 15 ottobre alle 18.00 presso la Terrazza Aperol in Campo S. Stefano.

Sabato 16 ottobre i getti d’acqua dei rimorchiatori Panfido scandiranno la partenza delle imbarcazioni alle 13.30 circa, la prima parte della regata si svolgerà da San Marco verso il Lido con un giro di boa posizionata tra il Lido e Sant’Elena, per poi ritornare di fronte alla Giudecca fino all’Hilton Molino Stucky con un altro giro di boa, e infine proseguire fino all’arrivo, nuovamente nel bacino di San Marco.

Al termine della regata, verso le 16.30, è prevista la premiazione alle Zattere presso la banchina VYP Venice Yacht Pier. Il pubblico potrà seguire la regata dalle rive del bacino di San Marco, da Punta della Dogana, dalla Giudecca e dalle Zattere. La manifestazione si svolgerà ai sensi delle vigenti normative sanitarie.

Per tutti gli appassionati che non potranno essere a Venezia sarà comunque possibile seguire l’evento attraverso la diretta streaming visibile dalla pagina Facebook della Venice Hospitality Challenge e dal profilo Instagram “Generali Italia”.

Il commento tecnico sarà affidato alla medaglia d’oro di Tokyo 2020 nel Nacra 17 Ruggero Tita, che a tal proposito ha dichiarato: “Regatare in uno scenario unico al mondo come Venezia è certamente tanto affascinante quanto complicato. Si regata nel cuore della città, dove in alcuni punti gli spazi di manovra per questo tipo di imbarcazioni sono davvero minimi e ciò rende la gara ancora più emozionante. Sarà davvero un piacere per me commentare la Venice Hospitality Challenge e spero di arricchire la cronaca con la mia esperienza.“.