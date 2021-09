AIMAT 2021: venerdì 17 saranno protagoniste le donne

L’occasione è il Convegno Nazionale AIMAT 2021, l’evento annuale dell’Associazione Nazionale Ingegneria dei Materiali che ha portato a Cagliari oltre 200 esperti della ricerca, dell’industria, della scienza e della tecnologia dei materiali. Un appuntamento che si incrocia con MaterialiAcademy, il percorso formativo messo in campo dall’Università di Cagliari e da Sardegna Ricerche, con il professor Giorgio Pia, e dall’associazione culturale MaterialiA.

La grande novità è rappresentata dall’evento aperto alla città che venerdì 17 settembre (“MaterialiA. La conoscenza prende forma”) sarà realizzato negli spazi di Sa Manifattura, a partire dalle ore 15, con un fitto programma di iniziative che, tra gli altri, avranno come protagoniste anche le eccellenze della Sardegna. Tra i vari nomi, spiccano senza dubbio, quelli dell’Architetto Gisella Capponi (Direttrice dei Lavori di Restauro del Colosseo) e di Maura Picciau (Direzione Generale dei Musei – Servizio del Sistema museale nazionale) che attraverso i loro interventi forniranno al pubblico cagliaritano una prospettiva alta sui beni culturali, la loro opera di conservazione e valorizzazione.

Nel corso della giornata sarà progettato e organizzato uno spazio espositivo dove ciascun Gruppo di Ricerca e ciascuna sede Universitaria potrà presentare in maniera divulgativa, ma esaustiva, le tematiche principali della propria attività scientifica. Sarà una Giornata della Scienza dei Materiali che consentirà di mostrare al grande pubblico la rilevanza di questa disciplina nei diversi ambiti della vita. E così i materiali della Sardegna si presenteranno in tutte le loro espressioni, superando i confini della scienza e della ricerca per mostrarsi nelle creazioni d’arte, nei prodotti tradizionali, negli oggetti di design, della moda o nelle produzioni dell’agroalimentare.

I materiali mostreranno l’isola attraverso le sue eccellenze, attentamente selezionate dall’organizzazione. Queste saranno raccontate attraverso una vetrina-narrativa e attraverso momenti dinamici di intrattenimento come interventi sul palco e dimostrazioni. Le eccellenze scelte per l’esposizione sono: Porta 1918, Cantina Argiolas, Villacidro Murgia, Mariantonia Urru, Caterina Quartana, Atelier Sorelle Podda, Inveloveritas, Carlo Budroni, Animas de Sardinia, Is Mascareddas. Le realtà culturali: Fondazione Mont’e Prama, Fondazione Giulini, Fondazione Siotto, Museo dell’ossidiana, Museo delle maschere mediterranee, L’Unione Sarda, Ass. cult. Il club di Jane Austen Sardegna, Scuola di scrittura Baskerville, Antas periodico di ambiente, storia e personaggi della Sardegna.

IL PROGRAMMA

ATTIVITA’ CORTE 1:

Dalle ore 15: Apertura percorso narrativo delle eccellenze di Sardegna e accoglienza ospiti

16.30-17.00: Aimat 2021. Presentazione dei lavori di studio, cerimonia di premiazione migliore ricerca

17.00.18.00: Ciro Auriemma presenta “Il vento ci porterà”. Dialoga con l’autore Claudia Sarritzu

18.00-19.00: Arch Gisella Capponi: “La conservazione delle superfici dell’architettura. Il restauro dei prospetti del Colosseo”

19.00-19.30: Intervento della dott.ssa Maura Picciau delegata dal Direttore generale dei Musei del Mibac

19.45-20.30: Vestizione pubblica e racconto delle maschere tradizionali del carnevale di Mamoiada, Ottana e Orotelli

20.30-21.00: Associazione Non solo Murales e Maria Sciola: dialogo sull’installazione artistica dedicata all’evento MaterialiA e omaggio a Pinuccio Sciola. Coordina la dott.ssa Viviana Porru

21.30: Spettacolo “Stoicheia. La creazione del mondo” – l’unico spettacolo che coinvolge le maschere del carnevale di Sardegna per raccontare la genesi del mondo attraverso i quattro elementi ARIA, ACQUA, TERRA E FUOCO.

Idea, testi e regia: Giuditta Sireus

Coreografie di: Claudia Tronci

Performers: Claudia Tronci, Fatima Dakik

Voci narranti: Laura Fortuna, Marta Proietti Orzella

Con l’esclusiva partecipazione delle maschere tradizionali di Sardegna:

Associazione culturale Atzeni – mamuthones e issohadores di Mamoiada

Associazione culturale Boes e Merdules di Ottana

Associazione culturale Thurpos di Orotelli

ATTIVITA’ CORTE 2:

16.00-16.30: Laboratorio “Il salottino di Miss Austen” a cura dell’associazione Il club di Jane Austen Sardegna

16.30-19.00: La scienza dei materiali. Grande esposizione delle attività di ricerca italiana

16.30-17.00: Laboratorio “Personaggi in barattolo” a cura della Scuola Baskerville

17.00-17.30: Dimostrazione di decorazione artistica della maglie di design by Inveloveritas

17.15-17.30: Dimostrazione di tessitura tradizionale al telaio a cura di Caterina Quartana

17.30-18.00: Dimostrazione della lavorazione de su filindeu a cura della Fondazione Giulini (attività inserita nel progetto Terre ritrovate

18.00-18.15: Dimostrazione della realizzazione degli accessori di design e moda by Carlo Budroni

18.15-18.45: Dimostrazione della lavorazione de su coccoi a cura di Porta 1918

18.45-19.00: Dimostrazione della lavorazione delle maschere del carnevale tradizionale di Ottana a cura di Animas de Sardinia di Gian Paolo Marras

19.00-19.30: Presentazione e racconto del museo dell’ossidiana di Pau

Il progetto ha ricevuto il contributo della Fondazione di Sardegna. Tra i partner si segnalano Sardegna Ricerche e l’Università degli Studi di Cagliari.