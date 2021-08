Acea va avanti col nuovo progetto di captazione

Mentre la portata del fiume Aniene è tornata a livelli minimi con il greto dell’alveo che torna ad affiorare, Acea Ato2 prosegue l’iter per la realizzazione del nuovo acquedotto del Cerreto, contro il quale si è avuto il parere negativo del Parco dei Monti Simbruini e di molte associazioni ambientaliste, oltre che dal Comitato per l’Aniene, da subito preoccupato per questa nuova iniziativa che ridurrebbe ulteriormente la portata del fiume Aniene, già messa a dura prova negli ultimi anni dalla famigerata captazione del Pertuso.

Acea ha infatti avviato le pratiche per poter avviare gli espropri delle aree interessate dal progetto all’interno del territorio dei Comuni di Jenne e Subiaco, a riprova della volontà di procedere nel suo intento. Il tutto senza alcuna obiezione da parte nè dei Comuni direttamente coinvolti nè da quelli attraversati dal fiume Aniene. Una situazione vergognosa alla quale il Comitato per l’Aniene si opporrà senza restare a guardare inerte questa ennesima aggressione all’ecosistema del fiume Aniene in uno dei suoi tratti più integri e pregevoli.