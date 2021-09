A Torbole il Wingfoil impazza con la RRD One Hour Wingfoil

E’ la disciplina d’acqua esplosa nell’estate 2021 e il Circolo Surf Torbole non poteva non considerarla tra le proprie proposte sportive: nel week end si è disputata la prima RRD One Hour Wingfoil edition insieme ad un’esaltante esibizione free style, che ha lasciato a bocca aperta gli spettatori presenti sulla spiaggia antistante il Circolo Surf Torbole, sul Garda Trentino!

La gara, con in palio un montepremi di 2000 €, e rappresentata da uno slalom al traverso del vento della durata di un’ora tra una sponda e l’altra dell’Alto Garda (est-ovest) è stata dominata dal giovane veronese Riccardo Zorzi, primo anche della categoria under 20, che ha compiuto 33 lati in 1h 00’02”. Secondo posto per il campione europeo in carica Francesco Cappuzzo, 33 secondi dietro e terzo Riccardo Marca 41 secondi di ritardo dal primo e sempre con 33 lati all’attivo.

Presenti anche gli appassionati che hanno partecipato alla versione “veleggiata”, e che si sono divertiti ad incrociare i campionissimi. A dir poco entusiasmante l’esibizione di free style che ha offerto spettacolo puro con salti e manovre a tre, svolti addirittura in sincronia.

“Abbiamo voluto proporre un evento dedicato al wingfoil in questo finale di stagione 2021, perché la disciplina è letteralmente esplosa quest’estate e Torbole non poteva non avere un evento dedicato a questa nuova tendenza – ha raccontato Armando Bronzetti finita la manifestazione. “Abbiamo capito la potenzialità della disciplina e stiamo lavorando per poter organizzare l’anno prossimo un evento di ampio respiro, che possa coinvolgere gli atleti più forti del momento e di conseguenza offrire qui sul Garda Trentino uno spettacolo al passo con i tempi – ha concluso Bronzetti.