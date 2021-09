A Muros torna il medico di base

Il nuovo ambulatorio messo a disposizione dal Comune

Muros riavrà presto l’ambulatorio medico che nel centro del Coros manca ormai da 18 mesi. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Tolu ha infatti recuperato un immobile nella via Roma, mai utilizzato e totalmente ristrutturato, che potrà finalmente ospitare il medico di base.

Il Comune ha quindi pubblicato un avviso pubblico per la concessione del locale, che potrà ospitare – dietro un affitto simbolico – non solo il medico di famiglia, ma anche un pediatra di libera scelta o un ulteriore specialista.



Con questo provvedimento si colma un vuoto creato dal pensionamento del precedente medico che ha operato a Muros fino al febbraio 2020. L’immobile fino ad allora utilizzato come ambulatorio non era più stato reso disponibile dall’ATS, proprietaria dello stabile proprio di fronte al palazzo comunale, per questioni burocratiche che hanno impedito la stipula di un nuovo contratto d’affitto tra l’azienda sanitaria e il professionista.

Dopo numerosi solleciti da parte del Comune che non hanno mai trovato risposta positiva, l’amministrazione ha deciso quindi di impegnarsi direttamente per restituire ai cittadini un servizio fondamentale.

«Abbiamo tentato ogni strada per agevolare la concessione al medico del vecchio ambulatorio, ma dopo l’ultimo sollecito andato a vuoto ci siamo mossi autonomamente – spiega il sindaco Federico Tolu –.

La popolazione ha patito fin troppo la mancanza di un punto di riferimento stabile, in particolare durante la grande difficoltà causata dalla pandemia. Nel nostro paese risiedono anziani e persone con patologie che rendono complicato lo spostamento a Sassari o in altri centri limitrofi anche solo per una semplice ricetta: in tempi brevi questi disagi saranno solo un brutto ricordo».

Il nuovo ambulatorio medico ospiterà due sale per le visite, una sala d’attesa, una segreteria, un cortile esterno e i servizi. I professionisti interessati possono prendere visione dell’avviso pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Muros.