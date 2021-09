50 anni di Archeoclub d’Italia: possibilità di visitare la Villa di Lucius Crassius a Torre Annunziata

Per i suoi 50 anni di fondazione, Archeoclub d’Italia offre l’opportunità di compiere un viaggio culturale nel Paese.

Rosario Santanastasio (Pres. Naz. Archeoclub d’Italia) : “Per i suoi 50 anni Archeoclub d’Italia offre l’opportunità di un viaggio culturale nel Paese. A Torre Annunziata, Sabato 25 e Domenica 26 Settembre, la possibilità di vedere la Villa di Lucius Crassius Tertius a Torre Annunziata, mai mostrata prima. A Santa Maria Capua Vetere si potrà entrare nell’Anfiteatro Romano, sempre domani, Sabato 18 Settembre e vedere “Ager Campanus” mostra con sculture, pitture, fotografie artistiche di vari siti archeologici. E Domenica inizieremo un percorso innovativo: “Le Città murate”. Si incomincerà con una visita alla città di Anagni. Stiamo anche per partire con due Press Tour molto importanti di cui uno in Costiera Amalfitana, a Positano ed un altro proprio nel casertano”.

Nel corso di questi Press Tour presenteremo nuove scoperte archeologiche in Costiera Amalfitana e nuovi ambienti romani nel casertano, ma allo stesso tempo narreremo le caratteristiche naturalistiche, paesaggistiche e agro – alimentari. Nel casertano visiteremo la Reggia di Caserta e non solo. Saranno Press Tour della durata di tre giorni ai quali è possibile già aderire, in quanto tutti programmati tra metà Ottobre e metà Novembre. Il 22 Ottobre, invece, tutti i delegati di Archeoclub d'Italia, provenienti da tutte le regioni italiane, saranno a Roma per il cinquantesimo Congresso Nazionale di Archeoclub d'Italia con i rappresentanti del Governo".

Domenica 19 Settembre – “Le Città Murate” : Anagni nel Lazio!

“In occasione dei 50 anni di Archeoclub d’Italia – ha dichiarato Antonio Ribezzo, Presidente di Archeoclub d’Italia sede di Ferentino – avremo una serie di itinerari archeologici, musicali e relativi alla via Francigena nel suo percorso ciociaro. La visita rientra in una serie di tour all’interno delle Città ciociare fortificate , a cui saranno collegati degli hashtag di visita e approfondimenti. Domenica 19 Settembre visiteremo la città di Anagni andando alla scoperta della Anagni Romana!”. E’ obbligatorio il Green Pass.

Sabato 25 Settembre e Domenica 26 Settembre a Torre Annunziata dalle ore 19 e 30 si potrà entrare nella Villa B, la Villa di Lucius Crassius Tertius.

“Siamo pronti a tuffarci nell’archeologia del territorio oplontino e lo potremo fare soprattutto Sabato 25 e Domenica 26 Settembre – ha affermato Mirella Azzurro, Presidente di Archeoclub d’Italia sede di Torre Annunziata – in quanto oltre alla Villa di Poppea sarà possibile visitare, grazie all’apertura straordinaria organizzata dal Parco Archeologico di Pompei, anche la Villa di Lucius Crassius Tertius. Lo si farà guidati da Archeoclub d’Italia sede di Torre Annunziata “Mario Prosperi” Sabato 25 Settembre dalle ore 15 e 30 alle ore 18 e Domenica 26 Settembre dalle ore 10 alle ore 12 e 30. Il tutto al costo simbolico di un euro. Sabato 25 Settembre, sempre alla Villa di Poppea, visite notturne dalle ore 20 alle ore 23 e Domenica 26 Settembre visite diurne dalle ore 10, mentre alle ore 11 i rievocatori del Gruppo Storico Oplontino illustreranno i “Giochi dei piccoli oplontini”. Inoltre sarà possibile visitare anche, al costo di un euro, la mostra dei reperti delle Ville di Oplontis, presso il Museo dell’Identità di Torre Annunziata dalle ore 9 e 30 alle ore 13 e 30 e dalle ore 15 e 30 alle ore 19 e 30″.

E domani “Ager Campanus” all’Anfiteatro Romano di Santa Maria Capua Vetere.

“Domani, Sabato 18 Settembre, all’Anfiteatro Romano di Santa Maria Capua Vetere – ha dichiarato Antonio Crisci, Presidente di Archeoclub d’Italia sede di Santa Maria Capua Vetere, nel casertano – sarà possibile vedere “Ager Campanus” importante rassegna che si ripete ogni anno con sculture, opere pittoriche, foto artistiche riguardanti vari siti archeologici”.

