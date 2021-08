XXXIV Festival Time in Jazz. Sesta giornata domani, 12 agosto, a Bortigiadas

advertisement

Poi, alle 21.30 il palco “centrale” del festival, in Piazza del Popolo, punta i suoi riflettori su uno dei più importanti sassofonisti in Europa e tra i musicisti inglesi più influenti sulla scena del jazz internazionale, Andy Sheppard , in quartetto con Eivind Aarset alla chitarra, Michel Benita al contrabbasso e Patryk Dobosz alla batteria, e con un repertorio che prevede brani del suo nuovo album in uscita prevista nei primi mesi del prossimo anno per la prestigiosa etichetta ECM. Classe 1957, Sheppard ha iniziato a suonare il sassofono a diciannove anni, stimolato dall’incontro con la musica di John Coltrane. Dopo un periodo a Parigi, è rientrato in Gran Bretagna, a metà anni Ottanta, per registrare l’album “Andy Sheppard” con Steve Swallow come produttore, dando inizio così a un lungo sodalizio musicale che ha il suo apice nell’ultraventennale esperienza del trio con Carla Bley. Invitato a comporre per grandi e piccoli ensemble sia nel campo del jazz che della classica contemporanea, ha scritto musiche per il teatro, la danza, la radio e la televisione, e ha suonato e registrato con artisti di ogni genere musicale, e con grandi protagonisti del jazz, come Carla Bley, George Russell e il compianto Gil Evans con le rispettive orchestre.

Come già annunciato, il concerto di Andy Sheppard sostituisce quello del trombettista Avishai Cohen con la sua band Big Vicious, impossibilitati a partecipare per via dell’applicazione delle nuove regolamentazioni emanate dal Ministero della Salute israeliano relative all’emergenza pandemica.

La giornata musicale si chiude come sempre nello spazio dopo concerto di Time After Time: l’ospite del quartetto del batterista Nanni Gaias, in questa occasione, è un “senatore” della scena musicale sarda, il bassista e compositore Gavino Riva, che presenta in esclusiva il suo nuovo album “Le mappe del Cielo”.

Il programma del festival deve intanto registrare una novità per l’ultimo concerto in cartellone lunedì 16: il contrabbassista Lars Danielsson, che avrebbe dovuto esibirsi con Paolo Fresu alle 18 alla Peschiera di San Teodoro, ha dovuto infatti rinunciare all’impegno per motivi medici. Già pronta l’alternativa: a duettare con il trombettista sarà il chitarrista Bebo Ferra, partner di lungo corso di Paolo Fresu anche nel Devil Quartet.