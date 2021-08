XXXIII^ edizione Nuoro Jazz: giornata conclusiva

Giornata conclusiva per il festival e i seminari di Nuoro Jazz che domani (giovedì 26) suggellano la loro trentatreesima edizione. Alla Scuola Civica di Musica in via Tolmino, dove si completa il programma delle attività didattiche con le ultime ore di lezione, è in programma un immancabile appuntamento di chiusura dei corsi: l’assegnazione delle diverse borse di studio previste per i migliori allievi. Una consiste nell’iscrizione gratuita alla prossima edizione dei Seminari di Nuoro; un’altra permette invece di partecipare al premio internazionale “Massimo Urbani” di Camerino; c’è poi una borsa di studio che vale per frequentare i seminari di Siena Jazz dell’anno prossimo, e quella intitolata alla memoria di Billy Sechi, il batterista cagliaritano prematuramente scomparso nel 2005, che offre l’iscrizione al corso di batteria sempre a Siena Jazz.

Alle 21, ultimo concerto del festival Nuoro Jazz, che per l’occasione si trasferisce dal giardino della Biblioteca Satta, sede abituale delle serate precedenti, al Teatro Eliseo. Al centro dei riflettori i giovani musicisti dell’area mediterranea ospitati anche quest’anno in residenza da Nuoro Jazz nell’ambito delle attività della rete Medinea (Mediterranean Network for Emerging Artists), il network fondato nel 2014 che coinvolge una trentina di importanti istituzioni culturali di diciassette paesi diversi.