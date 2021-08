XXI^ Giornata Internazionale della Gioventù 2021

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione della 21° Giornata internazionale della gioventù, istituita dall’Assemblea generale dell’ONU sottolinea l’importanza della forza creativa e innovatrice dei giovani, la cui progettualità può porre in essere le condizioni necessarie per trasformare radicalmente il futuro dell’umanità.