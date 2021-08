Villasor: eccesso di legittima difesa, deferito un 35enne con precedenti

Ieri a Villasor i carabinieri della locale Stazione unitamente ai colleghi di Serramanna hanno deferito in stato di libertà per eccesso colposo in legittima difesa, un 35enne coltivatore del luogo, noto alle forze dell’ordine.

Sul conto dello stesso sono stati raccolti rilevanti elementi di prova in ordine ad un investimento avvenuto nella trascorsa notte in località “Su Scioffu” in agro di Villasor, a seguito di animato litigio che aveva coinvolto un 45enne allevatore di Monastir, anch’egli con precedenti denunce a carico.

Quest’ultimo era stato sorpreso a pascolare il proprio gregge di pecore in un campo di carciofi di proprietà del denunciato, anch’egli censito nella banca dati delle forze di polizia. L’agricoltore si era recato presso il proprio fondo per disattivare l’impianto di irrigazione delle piante e aveva sorpreso il bestiame all’interno del terreno irriguo. Ne era scaturito un violento alterco e, nell’allontanarsi con la propria autovettura, l’agricoltore aveva investito l’allevatore, attualmente ricoverato presso l’ospedale Brotzu di Cagliari con importanti lesioni e non in pericolo di vita.

L’autovettura coinvolta nella vicenda è stata sottoposta a sequestro. L’investitore si è giustificato sostenendo di non essersi reso conto di quanto accaduto, avendo ritenuto di avere invece sbattuto contro un cane pastore che gli si era fatto incontro. Si tratta di un’annosa grave diatriba che minaccia di avere ulteriori seguiti.