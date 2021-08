Velletri, prosegue la magia del “Cinema sotto le stelle”

Prosegue con successo la programmazione dell’estate veliterna con un calendario ricco di eventi fino al 31 agosto. Non solo musica e concerti jazz ma anche un omaggio al cinema italiano con la proiezione delle pellicole più recenti nella rassegna “Cinema sotto le stelle” organizzata con la collaborazione di Francesca Piggianelli di Romarteventi. La nuova edizione di “Cinema sotto le stelle” è stata annunciata dal Multiplex Augustus, storico organizzatore di questa importante manifestazione, e si svolge presso Piazza Cesare Ottaviano Augusto all’ombra del Palazzo comunale di Velletri. Tra gli eventi degni di nota segnaliamo gli altri appuntamenti che permetteranno di trascorrere quattro serate di agosto in relax e divertimento nel rispetto delle normative anti contagio. Martedì 24 agosto presso la Piazza Cesare Ottaviano Augusto alle ore 21.30 proiezione del film “Cosa sarà” regia di Francesco Bruni con l’attore Kim Rossi Stuart. Per l’occasione, il regista Francesco Bruni ha inviato un videosaluto per ringraziare il pubblico presente. Tra i numerosi premi vinti da questo film si menziona in ultimo il premio SIAE Sguardi di cinema XV edizione, a tutela degli autori e dei diritti di chi fa spettacolo e rivolto al cinema di finzione. “Cosa sarà” è il quarto film di Francesco Bruni che aveva debuttato alla regia nel 2011 con il fortunato “Scialla!” vincitore a Venezia del Premio Controcampo, del David di Donatello e del Nastro d’Argento. Terzo appuntamento il 28 agosto alle ore 21.30 con la proiezione di “Calibro 9”, film presentato fuori concorso alla 38esima edizione del TFF – Torino Film Festival e interpretato dai bravissimi attori Marco Bocci e Alessio Boni. In questo film il regista Toni D’Angelo ha rinnovato il genere poliziesco in auge in Italia negli anni ’70 realizzando un noir che lega la malavita organizzata dell’epoca al contesto criminale di oggi. La programmazione prosegue poi il 29 agosto con la proiezione di “Ostaggi”, film diretto dalla regista Eleonora Ivone con un cast notevole tra cui citiamo Vanessa Incontrada, Francesco Pannofino e Gianmarco Tognazzi. Ultimo appuntamento il 30 agosto con il film “A Tor Bella Monaca non piove mai”, che ha segnato l’esordio alla regia di Marco Bocci che ha scritto anche la sceneggiatura traendola dall’omonimo romanzo sempre a sua firma, nel cast d’eccezione citiamo il grande Libero De Rienzo.