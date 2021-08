Vaccino, Mura (Pd): è ora di scegliere se renderlo obbligatorio

La presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) si è espressa in merito all’introduzione dell’obbligo vaccinale:

“Siamo al bivio, ogni giorno più concreto rischio nuovo blocco“

“È arrivata l’ora di compiere scelte che decideranno il futuro della tenuta sociale ed economica del nostro Paese: siamo al bivio e la politica, sostenuta dalla scienza, deve decidere se rendere obbligatorio il vaccino. Sta diventando ogni giorno più concreto il rischio di un nuovo blocco delle attività e di un drammatico intasamento dei servizi sanitari essenziali.

Possiamo permetterci di stare ad aspettare senza ricorrere a misure più efficaci? Non credo. Anche se è in corso un massiccio attacco da parte di negazionisti e no vax, mi chiedo perché non prendere esempio dalla campagna vaccinale che ha eliminato la poliomelite”- ha concluso Mura.