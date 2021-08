Vaccinazione anti-COVID: posti disponibili all’11 di agosto 2021

Per quanto riguarda la Campagna Vaccinale ASSL Nuoro, ATS informa la disponibilità delle sedi per la prenotazione dei vaccini durante il mese di agosto 2021.

Campagna Vaccinale ASSL Nuoro

ATS informa che per il corrente mese di agosto 2021, sono ancora disponibili per la

prenotazione dei vaccini i seguenti posti:

Sede vaccinale posti disponibili fino al 30 agosto:

Nuoro Maccioni 2415

Nuoro Ciusa 2263

Orosei 742

Siniscola 437

Sorgono 479

Totale 6336

Questa informazione risulta importante per tutti quelli che devono fare il vaccino ma in

particolare per coloro la cui attività professionale è condizionata dalla presentazione del

green pass.

I primi giorni di settembre 2021 sono fortemente condizionati dalla somministrazione di

seconde dosi e quindi non sarà possibile effettuare molte prime dosi.