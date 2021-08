US Tempio: confermato il centrale Matteo Corda

Nato a Tempio il 4 marzo del 1999, cresciuto nelle giovanili dei galletti, il difensore centrale Matteo Corda viene confermato in azzurro sotto la guida di mister Nativi per la stagione di Promozione 2021/22

Nato a Tempio il 4 marzo del 1999, cresciuto nelle giovanili dei galletti, il difensore centrale Matteo Corda viene confermato in azzurro sotto la guida di mister Nativi per la stagione di Promozione 2021/22.

Fisico possente, difensore abile nel gioco aereo, Corda approda in prima squadra direttamente dalla Juniores nella stagione 2014 e per due anni gioca titolare in Promozione (un gol per lui).

Nel 2016 un anno di Eccellenza con il Calangianus e poi il richiamo di casa nel 2017 per disputare le ultime tre stagioni sempre al Tempio in prima categoria. Per lui anche la gioia di una presenza con la fascia da capitano.