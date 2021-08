Trilok Gurtu illumina le stelle di Ulassai

Rocce Rosse Blues

20 agosto 2021

Trilok Gurtu

The Crossing

Ulassai

Piazza Barigau – h 21.30

Il jazz che si fonde a melodie ispirate dalla tradizione indiana, mediterranea, africana e brasiliana e trova corrispondenza nell’arte spirituale, intrisa di mistero tipica della musica e della sensibilità di un maestro delle percussioni come Trilok Gurtu. Considerato uno dei migliori e più versatili musicisti al mondo che riesce a produrre suoni e ritmi quasi ancestrali con congas-batà e tabla, il percussionista nato a Bombay, venerdì 20 agosto 2021 sale sul palco di Rocce Rosse Blues con The Crossing, progetto musicale di Enzo Favata.

Il concerto sotto le stelle incastonate tra i Tacchi di Ulassai avrà inizio alle 21.30 in piazza Barigau.

La sera successiva lo stesso connubio tra la terra madre, i fremiti e l’urgenza espressiva che lo contraddistinguono, porteranno Trilok Gurtu e The Crossing a Castelsardo. Sabato 21 agosto a partire dalle 21.00 all’Arena Musica sulle Bocche i caratteristici incroci sonanti saranno esaltati dai ritmi del grande musicista indiano.

Sul palco di Rocce Rosse Blues e di Musica sulle Bocche, Trilok Gurtu e Favata dialogheranno con Pasquale Mirra al vibrafono, Rosa Brunello al basso e Marco Frattini alla batteria.

Info e prevendite Rocce Rosse Blues

Tra le note della loro musica, un messaggio di forte collaborazione possibile grazie al patrocinio dei

Comuni di Ulassai, Osini e Gairo, della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Cultura e del Turismo, della Fondazione di Sardegna e in collaborazione con Arst.

Orario spettacolo ore 21.30 Grazie a un allestimento realizzato ad hoc, prevista area ristorante all’interno della piazza Barigau, nel rispetto delle regole del distanziamento sociale che determinano la capienza degli spazi, lo staff della biglietteria accoglierà il pubblico all’ingresso dalle 19.00, orario di apertura dei cancelli. È richiesto il Green Pass.

Prevendite: Box Office Cagliari – v.le Regina Margherita n° 43, tel. 070/657428.

Info: www.roccerosse.it

Info e prevendite Musica sulle Bocche

Così come previsto dalla normativa, l’accesso ai concerti sarà consentito solo ai possessori del Green Pass. I biglietti possono essere acquistati attraverso il sito www.musicasullebocche.it. Coloro che sceglieranno di non usufruire del servizio di prevendita potranno comunque acquistare i biglietti presso il botteghino il giorno del concerto, con la possibilità anche di poterli prenotare inviando una mail all’indirizzo ticket@musicasullebocche.it o chiamando l’infoline al numero 350-1537377.

Organizzato dalla associazione Jana Project con la direzione artistica di Enzo Favata, il festival internazionale “Musica sulle Bocche” è sostenuto dall’assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna, dal Ministero ai Beni Culturali, dalla Fondazione di Sardegna, dalla Camera di Commercio di Sassari attraverso il progetto “Salute & Trigu” e dal Comune di Castelsardo che fa parte delle sedici amministrazioni che compongono la rete “Musica sulle Bocche

Bio

The Crossing

Con Enzo Favata ai sassofoni ci saranno anche Pasquale Mirra al vibrafono, Rosa Brunello al basso e Marco Frattini alla batteria. Nel dare il nome a questa nuova avventura, Enzo Favata ha pensato bene di identificarla come un trafficato incrocio sonante, dove autostrade elettroniche si intersecano con piste desertiche, ipnotiche ritmiche balinesi e assordanti strade metropolitane del jazz. Un vortice tra minimalismo, space rock, jazz contemporaneo, musica elettronica e world jazz, combinati dal suono originale del sax soprano e del clarinetto basso di Enzo Favata, la forza stilistica di uno dei più grandi vibrafonisti europei come Pasquale Mirra, il sapore rock insieme allo sperimentale gusto jazz del basso inconfondibile di Rosa Brunello e la batteria magistrale di Marco Frattini. Un progetto di successo internazionale, già apprezzato in Sud America e in Giappone.

Trilok Gurtu

Trilok Gurtu nasce il 30 ottobre 1951. Sua madre lo avvia allo studio della tabla – uno strumento a percussione – che successivamente perfeziona con Abdul Karim. Una delle sue prime registrazioni è con la band tedesca Embryo per il loro album APO – CALYPSO. Anche sua madre, una famosa cantante indiana, partecipa a questo disco per poi più tardi cantare anche al primo lavoro di Trilok, intitolato USFRET. Negli anni Ottanta sono diversi i musicisti con cui collabora: tra questi il batterista Charly Antolini e John McLaughlin del McLaughlin’s trio, con cui apre il concerto di Miles Davis a Berkeley nel 1988. Suona anche con gli Oregon dopo la morte del batterista Colin Walcott, apparendo in tre loro dischi: ECOTOPIA (1987), 45TH PARALLEL (1989) e ALWAYS, NEVER AND FOREVER (1991). Durante gli anni Novanta continua la sua carriera sia da solo sia come collaboratore di altri musicisti, comparendo in numerosi lavori. Nel 1999 Gurtu entra a far parte dei Tabla Beat Science, un gruppo musicale fondato da Zakir Hussain e Bill Laswell, che si basa su sonorità hindi, asiatiche, ambient e drum and bass. Nel 2004 è invece coautore di un album di Robert Miles, intitolato MILES GURTU, mentre nel 2007 inizia a nuova collaborazione con gli Arkè String Quartet per la realizzazione del loro album ARKEOLOGY.