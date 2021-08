Prosegue la rassegna “Tra Cortili, Giardini e Piazzette – seconda edizione”, organizzata dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno in sinergia con il Consorzio Turistico Due Giare e in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport e Ministero della Cultura.

Ancora tanta musica quindi nei piccoli centri della Marmilla, che sino al 18 agosto saranno animati da spettacoli dal vivo nell’ottica di una concreta rivitalizzazione del territorio nonché della ripartenza della cultura e dell’arte.

Il 6 agosto a Senis alle ore 22.00 in Piazza dell’Ex Municipio, si esibiranno i Bumblebee Maze con lo spettacolo ” Blues Tales from the Deep South” : in scena la vocalist Manuela Fenu e Francesco Demelas alle chitarre e stomp box. Si tratta di un duo unito dalla passione per il blues rurale dei primi anni del 900, per la sua realtà, i suoi luoghi e le sue leggende. Il progetto nasce nel 2017 sul Monte Arci, dall’incontro tra Manuela Fenu e Francesco Demelas , intenti a ridar vita a vecchi brani che hanno fortemente segnato la storia di una cultura. Il live magicamente rievoca le vecchie atmosfere di baracche fumose in riva al fiume, tra barattoli di moonshine e bottiglie di gin. Oltre a questo, i Bumblebee Maze proporranno anche brani più recenti, sempre riarrangiati con un’impronta “old” vero e proprio marchio di fabbrica del duo. Un viaggio quindi nel blues del delta del Mississipi, tra sfumature folk e country, proposto prevalentemente in acustico.

La rassegna “Tra Cortili, Giardini e Piazzette – seconda edizione” si sposta poi a Pompu con il concerto “Viaggio nella musica d’autore”, in programma il 7 agosto alle ore 21,30 nella Piazza della Chiesa Santa Maria. Protagonisti del live Giuseppina Murgia Onnis (voce) e Gianluca Podda (chitarra) che presenteranno un vero e proprio racconto sonoro, esplorando i più accattivanti repertori dei cantautori italiani “storici” (De Andrè, Dalla, Tenco ecc.) e i “moderni” (Ermal Meta, Bersani, Cremonini ecc.) senza tralasciare quella che è la produzione internazionale, da Chico Buarque a Consuelo Velàsquez. Una chitarra e una voce, magicamente incastonati in una sera d’estate, per cercare di far rivivere nel pubblico, le stesse emozioni che generazioni di ascoltatori hanno provato. Oltre un’ora di canzoni, aneddoti e curiosità sulla produzione artistica di autori nei quali è inscindibile il rapporto tra arte e vita.

Per partecipare agli spettacoli è indispensabile essere in possesso del green pass o tampone antigenico negativo valido 48 ore. E’ inoltre obbligatoria la prenotazione da effettuarsi via sms o WhatsApp al numero 3928625400-3939822765 a cui seguirà conferma per l’avvenuta prenotazione.