“Tra Cortili, Giardini e Piazzette”: la II edizione si conclude a Baradili

Volge al termine la rassegna “Tra Cortili, Giardini e Piazzette – seconda edizione”, organizzata dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno in sinergia con il Consorzio Turistico Due Giare e in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport e Ministero della Cultura.

Ultimo appuntamento in cartellone previsto per domani mercoledì 18 agosto alle ore 22.00 in Piazza Santa Margherita a Baradili, “The Rocies” con Anabel Rodriguez, Stefano Casti, Andrea Sanna e Nicola Vacca.

Si tratta di un live firmato da un ensemble di altissimo livello, che ormai da anni vanta riconoscimenti a livello internazionale. Uno spettacolo dove la musica e le parole si fondono in un repertorio originalissimo che intreccia in modo raffinato il Soul/R&B e alcuni degli elementi del Bolero cubano per un risultato in cui le mescolanze diventano qualità artistiche e i testi dei brani importanti messaggi per un’etica mirata alla positiva evoluzione umana in un’ottica inclusiva socio/culturale tra i popoli. La band, capitanata dalla cantante cubana Anabel Rodriguez, esordisce live nel 2014 con un repertorio ricco e accattivante in cui le virtù professionali si coniugano con le abilità performatiche degli artisti, conquistando immediatamente l’attenzione e il gradimento del pubblico.

Si conclude così una manifestazione poliedrica ed articolata che ha riempito di soddisfazione l’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno ed i suoi partner, centrando obiettivi importanti con lo svolgimento di attività culturali di alto livello in perfetta sintonia con le esigenze e il gradimento dell’utenza del territorio della Marmilla.

In particolare, con la rassegna si è data nuova vita e significato a luoghi e scorci solitamente estranei alla rivitalizzazione attraverso lo spettacolo dal vivo, trasformando piccoli centri in veri e propri palcoscenici aperti all’arte. Ciò ha generato un notevole interesse ed entusiasmo degli abitanti, calamitando un pubblico estremamente eterogeneo grazie anche alla varietà delle proposte, che hanno abbracciato stili e generi a 360 gradi. Si è favorita perciò, non solo la ripartenza delle attività culturali nel territorio, ma anche la socializzazione e il senso comunitario e di condivisione tra la gente, in un clima di magica sintonia tra musicisti, pubblico, organizzatori e tutte le altre realtà collaterali che hanno permesso lo svolgimento della rassegna.

“Tra Cortili, Giardini e Piazzette – seconda edizione”, è quindi la positiva espressione di come le attività capillari e di decentramento territoriale, contribuiscano alla crescita e al benessere dei centri lontani dai consueti poli d’attrazione. Un valore alto e volano per il futuro in cui l’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno ed il Consorzio Turistico Due Giare, hanno fermamente creduto unitamente ai sindaci e le amministrazioni di ogni comune aderente.

Si ricorda che per partecipare al concerto è indispensabile essere in possesso del green pass o tampone antigenico negativo valido 48 ore.

E’ inoltre obbligatoria la prenotazione da effettuarsi via sms o WhatsApp al numero 3928625400-3939822765 a cui seguirà conferma per l’avvenuta prenotazione.