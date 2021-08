TORRE GRANDE, TUTTO PRONTO PER L’OPEN WATER CHALLENGE. FORMULA KITE WORLD CHAMPIONSHIP: LE OLIMPIADI DI PARIGI 2024 COMINCIANO DALLA SARDEGNA

Sul litorale di Torre Grande è tutto pronto per la decima

edizione dell’Open Water Challenge, manifestazione che abbraccia da sempre diversi

sport acquatici tra paddle, kitesurf, wingfoil e per il 2021 si arricchisce con la prima

tappa del Formula Kite World Championship.

Due weekend di sport internazionale. Dal 9 al 17 Ottobre prossimi la borgata

marina di Oristano vivrà un momento di alto livello internazionale con la presenza di

oltre 200 atleti provenienti da tutto il mondo, Francia, Spagna, Thailandia, Marocco,

solo per citarne alcuni. Tutti saranno impegnati nelle diverse gare che si disputeranno

nel Golfo di Oristano.

Sport e Lounge Area Green. Il 9 e il 10 Ottobre si comincia con il Wing e Paddle

Festival, giornate di gare nelle due specialità ma anche di eventi, infatti sulla spiaggia

sarà allestito un ampio spazio dedicato al mondo del mare, dell’ecosostenibilità e

all’attenzione verso la tutela dell’ambiente e del territorio con la presenza di esperti

del settore.

Le Olimpiadi 2024 cominciano da Oristano. Dall’11 al 17 Ottobre la

manifestazione entrerà nel vivo, giorno dopo giorno diventerà più tecnica e le vele dei

Kite coloreranno il Golfo di Oristano.

Sarà un vero e proprio spettacolo internazionale mai visto sulle acque di Torre Grande,

infatti i partecipanti saranno i campioni che prenderanno parte alle Olimpiadi di Parigi

2024, è qui, in acque francesi, che il Kite debutterà nei Giochi a cinque cerchi.

“Proporre ogni anno un evento più importante è sempre stato il nostro obiettivo e per

il 2021 ci siamo riusciti”, spiegano il Presidente di Eolo Beach Sports Sebastiano

Cau ed Eddy Piana, organizzatore e creatore dell’evento.

“E’ un grande onore far partire il campionato del mondo FormulaKite da Oristano, da

Torre Grande e siamo orgogliosi che gli atleti presenti alle Olimpiadi di Parigi 2024

passino da qui. Fondamentale anche per quest’anno il supporto della Regione

Sardegna, del Comune di Oristano e della Fondazione Oristano ” concludono.

“Il Formula Kite World championship non è solo un campionato del mondo ma di

fatto è il primo campionato del mondo della neoclasse olimpica che per la prima volta

vedrà sui campi gara gli atleti cercare una medaglia olimpica per il Kite Foil”, afferma

Mirco Babini, Presidente della Federazione Internazionale di Kitesurf e

Presidente di Ika (Classe Internazionale di Kiteboarding).

“Si tratta di una delle discipline più veloci nel panorama velico mondiale, quella del

Kite Foil è una neodisciplina con caratteristiche di performance eccezionali e a Torre

Grande le gare si svolgeranno per la prima volta con il format olimpico.

La rappresentanza di atleti provenienti da tutti i Continenti resterà nella storia, il

risultato che raggiungiamo oggi è dato dagli anni di lavoro e grazie al successo

dell’Europeo di due anni fa, confermato negli anni dalla scuola di Eddy Piana e

dell’Eolo Beach Sports.

Non posso che essere orgoglioso e fiero di vedere l’Italia ospitare un evento di così

grande importanza. Ancora una volta- conclude Mirco Babini- la Classe Nazionale

CKWI e la Federazione Italiana Vela supportano eventi di grande rilievo e consentono

all’Italia di restare leader nel mondo velico”.