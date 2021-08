Tore Piana, filiera olivicola sarda: estendere aiuti ai proprietari di oliveti pur privi di qualifica di coltivatore diretto

Filiera olivicola Sarda – necessario ed urgente estendere gli indennizzi a tutti i proprietari/affittuari di colture olivicole che hanno subito danni dagli incendi nel Montiferru.

La modulistica distribuita dai comuni riguarda solamente coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla Cciaa e Inps.

Il direttivo della Filiera Olivicola Sarda, preso atto che da oggi i comuni del Montiferru, colpiti dagli incendi, stanno, come da procedura regionale, distribuendo la modulistica per la dichiarazione dei danni da parte dei proprietari/affittuari dei terreni agricoli, che per la denuncia dei danni, sono chiamati solamente chi ha la qualifica di Coltivatore Diretto o IAP , Imprenditori agricoli Professionali con regolare iscrizione alla Camera Commercio e INPS, ESCLUDENDO dalla possibilità degli aiuti pubblici, tutti i proprietari di oliveti che non hanno tale qualifica.

advertisement

Considerato che l’incendio del Montiferru ha causato un grande danno ambientale, che indipendentemente dalle qualifiche dei coltivatori, dovrà essere ripristinato.

Questa Organizzazione, CHIEDE con forza, ai Sindaci dei comuni colpiti dall’incendio e alla Regione Sardegna, di includere negli indennizzi e nella possibilità di ricevere contributi a fondo perduto per il ripristino ambientale e produttivo degli oliveti colpiti dall’incendio, tutti i proprietari/affittuari degli oliveti danneggiati, indipendentemente dal titolo con cui si conduce l’oliveto ( proprietario/affittuario Hobbista o altro)

Tore Piana Presidente