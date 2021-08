Tepilora: la mountain bike per il rilancio del Parco naturale

A Torpè da domenica il via alla quinta tappa della Sardinia Cup in mountain bike, appuntamento immancabile per gli sportivi in cerca di sentieri naturali suggestivi

Ultimi preparativi in vista della gara del “Granfondo del Parco di Tepilora”, quinta tappa della Sardinia Cup in mountain bike (MTB), in programma domenica 29 agosto a Torpè.

Sono numerosi i ciclisti, sardi e della penisola, attesi al nastro di partenza che dal centro baroniese si inerpicheranno lungo i sentieri e le strade sterrate che portano alle colline e alle montagne sovrastanti il paese fino alle cime più alte in agro di Lodè, in località Sant’Anna. E poi giù di nuovo a valle attraversando scorci mozzafiato dell’area protetta di Tepilora fino a rientrare a Torpè dopo 42km di percorso con un dislivello accumulato di circa 1380 metri.

A organizzare l’appuntamento agonistico, con la scelta del tracciato e la cura di ogni minimo dettaglio, è l’associazione sportiva dilettantistica MOTUS Asd di Posada, in collaborazione con il Comune di Torpè e l’Agenzia regionale Forestas che ha autorizzato l’attraversamento di diverse aree da lei gestite.

advertisement

A finanziare la “Granfondo” è invece il Parco naturale regionale di Tepilora che, attraverso l’iniziativa, intende promuovere il territorio, l’ambiente e quindi l’economia delle popolazioni che popolano questo angolo di Sardegna. Una vera e propria azione di marketing del Parco che attraverso la tappa vuole raccontarsi agli appassionati di mountain bike, ai tanti accompagnatori che da giorni si trovano sul posto e a un pubblico sempre più interessato al connubio tra sport e natura.

La gara. L’appuntamento, per dare avvio alla giornata a due ruote, è alle ore 7.40 del 29 agosto nel campo sportivo di Torpè per la verifica delle tessere e la regolarizzazione delle iscrizioni che si chiuderanno alle 9. Alle 9,30 ci sarà l’apertura delle griglie presso via Monte Nurres, mentre la partenza è fissata per le ore 10.

La tappa del 29 agosto. La competizione ciclistica di domenica è il quinto appuntamento, tra gli otto in programma, del circuito regionale Sardinia Cup MTB 2021. Il tutto si svolge all’interno delle attività promosse dalla Federazione ciclistica italiana (Fci), ente pubblico di settore e diretta emanazione del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano).

Info e contatti. Per le diverse informazioni si possono contattare gli organizzatori dell’Associazione MOTUS Asd: Fabio al 3347884460, Francesco al 3394654871, Efisio al 3284642333. Oppure si può scrivere via e-mail: motusasd.sardegna@gmail.com.