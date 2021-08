Tecnologia di Studio: un webinar gratuito per dare nuove certezze sullo studio

Martedì 10 agosto alle 20:30, comodamente seduti sul proprio divano oppure nella propria cameretta, sarà possibile seguire il webinar gratuito sulla Tecnologia di Studio. Usare la parola Tecnologia dà subito l’idea di novità, accostarla alla parola Studio, ha un suono completamente nuovo.

Di fatto, posto che il grande piacere di studiare sembra essere classificato come “abilità di pochi”, tutti sappiamo che il primo e principale passo in qualsiasi professione ha a che fare con la capacità di apprendere e la velocità con cui lo si fa molto spesso determina il successo. Allo stesso tempo, tutti abbiamo sperimentato specifiche reazioni indesiderate durante lo studio, dal non ricordare il testo che si è appena letto a sensazioni di vuoto, da un’irrefrenabile voglia di mettersi a giocherellare fino ad alzarsi dalla scrivania con l’idea che “lo farò domani”. Il semplice studio volto al superamento dell’esame, senza la volontà di applicare il materiale che si è studiato, è esso stesso una reazione indesiderata allo studio.

Sviluppata da L. Ron Hubbard, la Tecnologia di Studio offre la possibilità di riconoscere ogni genere di reazione indesiderata, sapere come mai la si sta sperimentando e tutti i rimedi necessari affinché la stessa venga risolta, d’altra parte dipende sempre e solo da una o più delle 3 barriere allo studio che sono state oltrepassate. Tornando alla parola “Tecnologia”, come in qualsiasi campo scientifico, ci sono specifiche leggi che regolano l’andamento di uno specifico argomento, ebbene è stato scoperto che anche nello studio ci sono regole, tanto specifiche quanto semplici nell’applicazione, che determinano la capacità di applicare il materiale studiato. Il webinar sarà tenuto da un esperto di questa tecnologia e sarà aperto a chiunque. Per iscriversi sarà sufficiente fare click al link qui sotto: