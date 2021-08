Tappa nazionale di beach volleyball presso Summerbeach

Alghero: Il Summerbeach si conferma punto di riferimento del beach volley in Sardegna – grande partecipazione al torneo di beach volley nazionale con il più alto numero di partecipanti del circuito sardo

Grandissima partecipazione nella terza tappa del circuito regionale di Beach Volley 2021, Webproject Cup, torneo nazionale di Serie Beach 1, che si è svolta nel weekend ad Alghero come evento d’apertura della 17th edizione del SummerBeach. Alla tappa organizzata dalla polisportiva Sottorete, presieduta da Stefano Ogno, in collaborazione con la Fipav Sardegna, hanno partecipato ben 16 coppie nel torneo Femminile e 25 in quello Maschile per un totale di 78 partite disputate tra sabato 7 e domenica 8 agosto. Con la presenza di atleti di alto livello provenienti da tutta la Sardegna e dall’Italia.

advertisement

È stato un torneo molto combattuto in entrambe le categorie soprattutto nelle fasi finali accompagnate dalla partecipazione appassionata di un caloroso pubblico che ha motivato e tifato gli atleti in campo.

In palio un montepremi di 2000 euro e a sorpresa Creo Cucine di Alghero ha omaggiato i primi classificati con la maglia originale dei campioni d’Italia della Lube Volley.

Classifiche:

Podio femminile: prime classificate Valentina Calì e Martina Tagliapietra che hanno battuto in finale per 2 a 1 Jessica Piccinin Belliero e Giorgia De Bortoli, seconde classificate. Terze Valentina Pico e Anna Maria Sarra. Valentina Calì migliore giocatrice del torneo.

Podio maschile: primi classificati Alessio Salviato e Andrea Azzolini che hanno vinto per 2 a 0 la finale contro Nicola Muccione e Domenico Apicella, secondi classificati. Terzi Matteo Cogodi e Andrea Ferru. Nicola Muccione miglior giocatore del torneo.

Prossima (e ultima) tappa: 4 e 5 settembre al Perdepera Resort di Cardedu.

Foto: scuola di fotografia Maior, fotografi Andrea Gabrieli e Cinzia Polo.