Stampa gratuita del Green Pass. Nuovo servizio del Punto Famiglia delle Acli Cagliari

Dal primo di settembre il Green Pass sarà obbligatorio anche per i trasporti (non urbani), la scuola e l’università. Da circa un mese, la certificazione verde è indispensabile per accedere ai ristoranti e bar al chiuso, piscine, palestre e stadi. Scaricarlo e stamparlo per portarlo sempre con sé può essere un problema per i più anziani o per coloro che non hanno dimestichezza con le nuove tecnologie. Per questo il Punto Famiglia Acli di viale Marconi 4 offre ai suoi associati il servizio gratuito di stampa del Green Pass.

Ricordiamo che il documento potrà essere richiesto da chi è stato vaccinato contro il Covid-19, da chi è guarito dal Covid nei precedenti sei mesi oppure da chi ha ottenuto un risultato negativo a un test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti. La validità del Green pass è: di 270 giorni per chi ha concluso il ciclo vaccinale o per chi, guarito dal Covid, ha ricevuto l’unica dose di vaccino prescritta; del tempo massimo spendibile fino alla dose successiva, a seconda del tipo di vaccino, per chi ha ricevuto la prima dose (es. 42 giorni Pfizer e Moderna, 84 per Astrazeneca); di 48 ore per chi ha effettuato il test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Per maggiori informazioni o per fissare un appuntamento è possibile chiamare il Punto Famiglia al numero 07043039 o scrivere una e-mail a puntofamiglia@aclicagliari.it