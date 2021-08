Sold out al Palazzo Trinci di Foligno per “Cinema sotto le stelle”

Successo di pubblico con grandi consensi a Palazzo Trinci di Foligno per “Cinema sotto le stelle” la rassegna estiva giunta alla quarta edizione e promossa dall’Associazione Amici di Spello in collaborazione con Francesca Piggianelli, Presidente di RomArteEventi e Ancri (Associazione nazionale Insignito dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana – sezione di Foligno/Valle Umbra) con il patrocinio del Comune di Foligno.

Premiato per la sezione “Incontri ravvicinati tra cinema e musica” il film “Morrison”, diretto da Federico Zampaglione, regista e leader dei Tiromancino. Il regista ed artista ha ritirato il premio e felice per l’ennesimo riconoscimento ha salutato il pubblico e raccontato alcuni aneddoti della realizzazione del film. Un premio speciale è stato consegnato anche ad una delle attrici protagoniste del film, Giglia Marra.

Un premio speciale è stato assegnato al bravo cantautore Eugenio Picchiani che ha presentato al pubblico ed alla stampa in anteprima nazionale il suo suggestivo ed originale nuovo videoclip “Il Circo” regia di Christian Antonilli. Per la sezione “Cinema sotto le stelle Premio della commedia Italiana” un grande applauso da parte del pubblico presente è andato al film vincitore “Addio al nubilato” ed al regista Francesco Apolloni, anche sceneggiatore ed attore di numerosi film di successo che ha ritirato il premio, con la promessa di tornare in Umbria per un nuovo progetto. Francesco ha raccontato alcuni aneddoti del dietro le quinte e curiosità del film a cui hanno partecipato le attrici Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova, June Ichikawa.