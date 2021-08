Sfilata di moda ad Alghero: il fashion design di Roberto Stella sposa l’arte di Elio Pulli

Domenica grande ritorno dello stilista sassarese per un evento all’insegna della bellezza: sedici capi in passerella con le modelle di Michela Giangrasso

Arte e moda ai massimi livelli in Sardegna si incontrano per dare vita a una collezione in cui creatività, colori e “fashion design” esplodono nell’abbraccio di due talenti straordinari. Roberto Stella ed Elio Pulli sono le due firme d’eccezione di questo progetto dal titolo “Collezione d’arte”, nato nel 2020 per rappresentare l’isola alla “Fashion week” di Mosca. Un progetto interrotto a causa della pandemia e che finalmente domenica sera (29 agosto) sarà presentato nella cornice suggestiva dell’hotel Baia di Conte, ad Alghero, gestito quest’anno dal Gruppo Studio Vacanze presieduto da Giovanni Sanna.

È un ritorno attesissimo quello di Roberto Stella, stilista da oltre ventidue anni con tante partecipazioni alle collettive di moda di tutta Italia e organizzatore di eventi di successo quali “La notte della moda” a Sassari.

Dopo sei anni di assenza dalle passerelle per seguire altre soddisfazioni professionali, propone ora una collezione che trasmette tutta la forza espressiva del genio di Elio Pulli, maestro riconosciuto a livello internazionale come poliedrico fuoriclasse della creazione artistica.

«Di Pulli ho sempre amato profondamente lo stile, in particolare l’astrattismo – ha spiegato Stella –. Uno stile inimitabile che ora ripropongo in versione fashion per vestire qualsiasi donna nelle tre tipologie della linea giovane, dell’oversize e dell’abito da sera».

La sfilata di moda promette di essere un vero e proprio evento mondano impreziosito dalle note della cantante Roberta Usai, con il buffet allestito da Spianà, il brand di streetfood che porta la firma dello chef Fabio Nurra.

La passerella sarà predisposta a bordo piscina al cospetto di ospiti di rilievo regionale, nazionale e internazionale. Sfileranno sedici capi unici indossati dalle meravigliose modelle dell’agenzia di Michela Giangrasso di Cagliari, le cui acconciature sono curate da Salvatore Hair Style di Ploaghe. Dal progetto scaturirà una collezione di prêt-à-porter disponibile da settembre nell’atelier RS di Piazza Castello a Sassari.

Al Baia di Conte il maestro Pulli dipingerà un abito dal vivo per la gioia dei presenti, realizzando un’opera d’arte su stoffa che sarà poi esposta all’interno degli spazi museali di Casa Gioiosa, nella struttura dell’ex carcere di Tramariglio.

A cura di Rosy Massa