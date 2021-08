Sennariolo riparte con l’illusionismo e la comicità del teatro

Sennariolo riparte dopo il terrore per le fiamme che hanno lambito il piccolo centro della Planargia e distrutto buona parte delle campagne durante il grande disastro di alcuni giorni fa. Lo fa con una serata a teatro, condita dalla leggerezza dell’illusionismo e della comicità a cura della compagnia teatrale Gli intrepidi monelli. In piazza della Rimembranza, domani, 3 agosto 2021, andrà in scena lo spettacolo “A qualcuno piace caldo“.

Una fusione ormai collaudata tra Illusionismo e Cabaret: i generi magici proposti sono tanti, dal mentalismo, alla manipolazione ed alle grandi illusioni, il tutto condito da una comicità che spazia dall’assurdo alla satira. Lo spettacolo offre un’esperienza magica molto profonda, con una forte interazione tra i due artisti e il pubblico, che sarà molto spesso protagonista delle illusioni proposte sul palco. Il tutto è condito dalla comicità e dall’improvvisazione comica che contraddistingue gli spettacoli del duo Zamu e Thomas che contano diverse apparizioni televisive locali e nazionali, su Sky (Comedy Central) Sky e in Rai (a Detto Fatto).

Lo spettacolo si inserisce all’interno della rassegna Sennariolo Teatro che ha avuto inizio il 2 luglio scorso e che proseguirà il 20 agosto con il Teatro Tragodia protagonista con “Just Forever” e che si chiuderà il 2 settembre con la compagnia I Barbariciridicoli e Skabaretch. Lo spettacolo è organizzato nel rispetto della normativa anti covid: gli spettatori dovranno essere muniti di mascherina, mentre i posti a sedere saranno distanziati e numerati (chi vuole prenotare può inviare un messaggio indicando il proprio nominativo e il n. delle persone al telefono 348.7802820) La manifestazione è organizzata oltre che con il contributo del Comune di Sennariolo, anche dall’Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.