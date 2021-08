“Sassari Estate”: lunedì prosegue con la rassegna “Musicomica”

Lunedì 9 Agosto in piazza Moretti alle 21,30 prosegue la rassegna “Musicomica” organizzata dalla Cooperativa Teatro e/o musica all’interno di “Sassari estate”. La rassegna offre performance di attori-musicisti che costruiscono i loro spettacoli mettendo insieme raffinate esibizioni musicali e gag comiche.

Rassegna “Musicomica”

Sul palcp “Clown in libertà” di “Teatro necessario”. La compagnia è nata nel 2001 e gli attori sono autori e produttori dei loro spettacoli che fondono linguaggi propri del circo contemporaneo e del teatro con grande attenzione per la musica. Ad oggi la compagnia conta diverse centinaia di rappresentazioni in tutto il mondo. Teatro Necessario si occupa inoltre della direzione artistica di “Tutti Matti per Colorno” festa internazionale di circo e teatro di strada giunto alla sua X edizione. “Teatro Necessario” riunisce artisti dal profilo versatile caratterizzato da differenti esperienze formative in campo teatrale, circense e musicale. Uniti da un comune intento poetico, i tratti distintivi della produzione sono il radicale scardinamento dei confini tra discipline diverse, la scelta di una narrazione sottile e a volte impalpabile fatta non di parole ma di gesti, l’impossibilità di distinguere, all’interno di uno stesso spettacolo, dove finisca il teatro per dare spazio al momento circense, dove inizino la danza e l’invenzione gestuale per rubare la scena alla parte mimica o alla trovata comica.