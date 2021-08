Sardegna, Mura (Pd): Solinas si ricandida? Lavori oggi per giovani e sanità

La presidente della commissione Lavoro della Camera, Romina Mura (Pd), ha inviato una dura nota dopo la annunciata ricandidatura alle elezioni del 2024 del presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas.

Nello specifico, Solinas ha dichiarato che, se riconfermato nel suo ruolo, dedicherà la seconda parte della legislatura allo “sviluppo di strategie e programmi”.

“Cosa il presidente Solinas farà da grande non rientra fra le mie preoccupazioni. Faccia ciò che vuole e tanti auguri. Mi interessa invece capire come intende evitare il ritorno della Sardegna in zona gialla, quando convocherà il tavolo per programmare la spendita delle risorse del PNRR e quando deciderà di occuparsi dei giovani sardi.

Ha visto i dati? La Sardegna è fra le Regioni italiane con il maggior numero di giovani che non studiano e non lavorano, dove una percentuale troppo alta di quelli che si diplomano non hanno le competenze minime che consentano loro di continuare gli studi o candidarsi a entrare nel mercato del lavoro.

O vogliamo parlare di quale sia il suo progetto per invertire i numeri dello spopolamento delle aree interne dell’isola e della denatalità? Oppure di come intenda potenziare la sanità territoriale che sta cadendo a pezzi.

Non scherziamo presidente. Parliamo del suo lavoro presente che purtroppo inciderà sul futuro dei Sardi e della Sardegna.”- ha concluso Mura.