Sardegna da scoprire: le migliori spiagge dell’isola

La Sardegna si sta confermando anche quest’anno una delle mete estive più gettonate d’Italia e non c’è nulla di cui stupirsi, perché chiunque abbia avuto modo di visitare l’isola sa quanto sia meravigliosa. Parliamo di un vero e proprio paradiso terrestre, ricco di calette e di spiagge davvero straordinarie che meritano senz’altro di essere viste. Per questo motivo è sempre consigliabile andare in Sardegna con il traghetto, in modo da potersi spostare con l’auto e raggiungere tutti gli angoli imperdibili dell’isola.

Attenzione, però: è sempre importantissimo controllare che il proprio veicolo sia a posto prima di partire per le vacanze. Fare un check up completo sarebbe l’ideale, perché potrebbe essere necessario un cambio pastiglie freni ad esempio, così come una regolazione della pressione degli pneumatici. Viaggiare in sicurezza è sempre fondamentale per evitare spiacevoli imprevisti, specialmente in Sardegna visto che l’auto si utilizza di frequente.

Le spiagge della Sardegna da non perdere

Vediamo adesso quali sono le spiagge della Sardegna più belle in assoluto: le migliori, quelle che meritano davvero di essere visitate se ci si trova in vacanza su quest’isola meravigliosa.

# Cala Mariolu

Cala Mariolu è una delle spiagge più famose della Sardegna: un vero e proprio incanto da non lasciarsi sfuggire. Si trova sulla costa occidentale dell’isola, in provincia di Nuoro, nel Golfo di Orosei ed è considerata una delle calette più belle d’Italia. Raggiungere Cala Mariolu arrivando da terra, attraversando la fitta macchie mediterranea, non è proprio una passeggiata ma di certo ne vale la pena! A caratterizzare questa meravigliosa spiaggia sono la sabbia rosa ed il fondale basso di sassolini bianchi, che la rendono unica e davvero speciale.

# La Pelosa

La Pelosa è un’altra delle spiagge che meritano assolutamente di essere visitate in Sardegna e si trova a Stintino. A differenza di Cala Mariolu, questa cala si riesce a raggiungere senza problemi a piedi e nelle vicinanze è presente un comodo parcheggio in cui lasciare l’auto. La Pelosa è circondata dal faraglioni di Capo Falcone e dall’Asinara, è una delle spiagge più affollate della Sardegna nel periodo estivo dunque conviene arrivarci presto al mattino. La sabbia bianchissima crea dei meravigliosi contrasti con il mare azzurro acceso ed è un vero e proprio spettacolo, da non perdere!

# Cala Spinosa

Cala Spinosa si trova a Santa Teresa di Gallura ed è un’altra delle spiaggette difficili da raggiungere. Per arrivarci occorre infatti percorrere dei sentieri piuttosto impervi, ma anche in questo caso vale davvero la pena fare un po’ di fatica perché la cala è straordinaria. Piccola ed appartata, si affaccia su un mare dalle mille sfumature che regala emozioni uniche ed è l’ideale anche per gli appassionati di snorkeling. Il fondale infatti è ricco di pesci e merita assolutamente di essere visto: non dimenticate dunque maschera e boccaglio!

# Cala Goloritzè

Nella parte meridionale del Golfo di Orosei, Cala Goloritzè è un’altra delle spiagge più belle della Sardegna: vera e propria chicca per gli amanti dei luoghi più selvaggi ma anche per gli appassionati di arrampicata. La spiaggia è infatti sovrastata da un pinnacolo di quasi 150 metri.