Santa Cristina – Protolauneddas, un successo inaspettato.

Visti i tempi attuali e particolari sperando in una rapida ripresa per tutto il Mondo, erano 40 le persone paganti e soddisfatte che hanno assistito al primo Incontro Culturale (27 Agosto 2021) al Pozzo Sacro di Santa Cristina, con un abbondante Aperitivo/Rinfresco a fine serata. Il Maestro Luigi Lai, Maestro Suonatore di Launeddas, era l’Ospite d’Onore Straordinario che è stato invitato a partecipare in collaborazione con Marcello Floris (Chitarra Acustica). Il Maestro Diego Greco al Saxofono Blues&Jazz ha suonato dentro il Pozzo Sacro di Santa Cristina. La Prof.ssa Giuseppa Tanda (Archeologa), la Dott.ssa Ornella Fonzo (Archeozoologa), la Dott.ssa Emina Usai (Archeologa) che ha letto lo scritto del Dott. Giacomo Paglietti (Archeologo), il Dott. Giorgio Murru (Archeologo) e la Dott.ssa Lucia Manca Demurtas (Archeologa) hanno spiegato il concetto evolutivo nei diversi settori dell’Archeologia Sarda e della meravigliosa Civiltà Nuragica. La divulgazione dell’evento e pochi istanti in diretta facebook è stata coordinata da Gian Mario Frau per Sardegna_turistica. La Collaborazione organizzativa è stata coordinata dalla Soc. Coop. Archeotour, dal Comune di Paulilatino e Morsi d’Arte Oristano (Ass. Culturale). Un’esposizione artistica estemporanea è stata realizzata dal Dott. Sebastiano Demurtas. L’autorizzazione per lo svolgimento degli eventi dalla Soprintendenza di Cagliari e Oristano. L’evento senza finanziamenti è stato realizzato con l’Ideazione e il Coordinamento di Ivan Demurtas, studente in Musicologia del Conservatorio di Cagliari, proponente dello studio di ricerca sulle Protolauneddas, nuovo ed unico termine per spiegare il concetto evolutivo che hanno avuto le attuali Launeddas, insieme al Maestro Raimondo Usai, Costruttore di strumenti musicali antichi (arcaici) della Sardegna. Scoprite come e perchè le Protolauneddas saranno presentate, con nuovi Ospiti d’Onore, il Venerdì 3 Settembre 2021 – POZZO SACRO SANTA CRISTINA – ORE 19:00. PROTOLAUNEDDAS, Cos’altro? Alla Ricerca del Suono Perduto. Protolauneddas, What’else? In Search of the Lost Sound. Info&Prenotazioni: sardegnaturisticatveventi@gmail.com (EMAIL NON ATTIVA il 3 Settembre), 3280317828 (NUMERO ATTIVO per prenotare anche direttamente il 3 Settembre). L’invito è di prenotarsi e presentarsi per assistere, mentre per tutti i Musicisti di strumenti antichi o di Launeddas l’invito è esteso a tutti coloro che vogliono partecipare. Non resta che essere presenti il 3 Settembre e presentarsi un’ora prima alle 18:00.

Ivan Demurtas